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PerfectCare Azur Fier de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC4919/80
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Consumer Care Book Philips PerfectCare Azur Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4919/80 - English (US)
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Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele
Ledul „fier de călcat pregătit” al fierului meu de călcat cu abur Philips se aprinde intermitent