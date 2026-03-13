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PerfectCare Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

PerfectCare AzurFier de călcat cu abur

GC4919/80

PerfectCare Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Consumer Care Book Philips PerfectCare Azur Steam iron - English (US)

  • PDF fişier, 1.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4919/80 - English (US)

  • PDF fişier, 955.3 kB
  • 13 March 2026

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