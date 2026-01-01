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  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
  • Călcare lipsită de griji, fără setări necesare

Producție oprită

PerfectCare AzurFier de călcat cu abur

GC4919/80

1 premiu

Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
Poţi călca orice articole de îmbrăcăminte din mătase, lână, bumbac, caşmir şi altele, în orice ordine fără să reglezi temperatura. PerfectCare Azur oferă rezultate perfecte fără riscul de ardere sau de creare a luciului. Călcatul hainelor este mai simplu ca niciodată.
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Abur ionizat profund pentru călcat optim şi igienic

Călcare lipsită de griji, fără setări necesare

  • Debit abur 50 g/min.; jet abur 200 g

  • Talpă T-ionicGlide

  • Oprire automată + sistem anticalcar

  • Sigur pe hainele care se pot călca

Tehnologia OptimalTemp: combinaţia perfectă de temperatură

Tehnologia OptimalTemp: combinaţia perfectă de temperatură

Cea mai recentă inovaţie în domeniul călcatului pentru a furniza combinaţia perfectă de abur şi temperatură. Este concepută pentru a-ţi asigura un proces de călcare rapid, rezultate excelente pe cutele dificile, fără a fi necesară nicio setare şi fiind sigur pe toate materialele ce pot fi călcate. Combinaţia perfectă între abur şi temperatură deoarece: 1) Procesorul pentru control inteligent setează temperatura corectă 2) Tehnologia HeatFlow permite un echilibru uniform de abur şi temperatură.

100% sigur pe toate articolele care pot fi călcate

100% sigur pe toate articolele care pot fi călcate

100% sigur pe toate tipurile de materiale, chiar şi pe cele mai delicate precum mătasea, caşmirul, lâna, poliesterul. Institute de testare independente au utilizat PerfectCare pe cele mai sensibile articole care pot fi călcate şi au confirmat rezultate de călcare excelente.

100% rapid pe toate materialele, nu există un fier mai rapid

Călcare 100% rapidă, fără sortare necesară. Calcă-ţi toate hainele eficient cu mai mult abur.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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