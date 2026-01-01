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Producție oprită
GC4919/80
Debit abur 50 g/min.; jet abur 200 g
Talpă T-ionicGlide
Oprire automată + sistem anticalcar
Sigur pe hainele care se pot călca
Cea mai recentă inovaţie în domeniul călcatului pentru a furniza combinaţia perfectă de abur şi temperatură. Este concepută pentru a-ţi asigura un proces de călcare rapid, rezultate excelente pe cutele dificile, fără a fi necesară nicio setare şi fiind sigur pe toate materialele ce pot fi călcate. Combinaţia perfectă între abur şi temperatură deoarece: 1) Procesorul pentru control inteligent setează temperatura corectă 2) Tehnologia HeatFlow permite un echilibru uniform de abur şi temperatură.
100% sigur pe toate tipurile de materiale, chiar şi pe cele mai delicate precum mătasea, caşmirul, lâna, poliesterul. Institute de testare independente au utilizat PerfectCare pe cele mai sensibile articole care pot fi călcate şi au confirmat rezultate de călcare excelente.
Călcare 100% rapidă, fără sortare necesară. Calcă-ţi toate hainele eficient cu mai mult abur.
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