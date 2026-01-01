Tehnologia OptimalTemp: combinaţia perfectă de temperatură

Cea mai recentă inovaţie în domeniul călcatului pentru a furniza combinaţia perfectă de abur şi temperatură. Este concepută pentru a-ţi asigura un proces de călcare rapid, rezultate excelente pe cutele dificile, fără a fi necesară nicio setare şi fiind sigur pe toate materialele ce pot fi călcate. Combinaţia perfectă între abur şi temperatură deoarece: 1) Procesorul pentru control inteligent setează temperatura corectă 2) Tehnologia HeatFlow permite un echilibru uniform de abur şi temperatură.