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Azur Performer Plus Fier de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC4501/20
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4501/20 - English (US)
Toate (3)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele