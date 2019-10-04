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Producție oprită

Azur Performer PlusFier de călcat cu abur

GC4501/20

4.5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent
Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanţa puternică şi utilizarea uşoară. Cu detartrare rapidă, control automat al aburului şi talpă SteamGlide, acest fier de călcat oferă performanţă de lungă durată.
Vezi toate beneficiile

Cu sistem de detartrare rapidă

Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent

  • Abur 45 g/min.; jet de abur 160 g

  • Talpă SteamGlide

  • Anticalcar

  • 2400 Waţi

Debit de abur continuu, de până la 45 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Debit de abur continuu, de până la 45 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Fluxul de abur continuu de până la 45 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Control automat al aburului pentru o cantitate adecvată de abur pentru fiecare articol vestimentar

Control automat al aburului pentru o cantitate adecvată de abur pentru fiecare articol vestimentar

Controlul automat al aburului te eliberează de grija selectării cantităţii necesare de abur. Nu trebuie decât să selectezi temperatura pentru hainele pe care le calci şi asta este tot.

Greutate optimă, pentru manevrare mai uşoară pe haine

Greutate optimă, pentru manevrare mai uşoară pe haine

Fierul de călcat are greutatea optimă pentru o alunecare mai uşoară pe orice articol de îmbrăcăminte, făcând călcatul mai simplu şi facilitând poziţionarea fierului de călcat pe masă.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/10/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající produkt

toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

02/02/2018

Česká republika

Česká republika

tento výrobek mi plně vyhovuje

žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

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