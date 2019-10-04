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Producție oprită
Abur 45 g/min.; jet de abur 160 g
Talpă SteamGlide
Anticalcar
2400 Waţi
Fluxul de abur continuu de până la 45 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Controlul automat al aburului te eliberează de grija selectării cantităţii necesare de abur. Nu trebuie decât să selectezi temperatura pentru hainele pe care le calci şi asta este tot.
Fierul de călcat are greutatea optimă pentru o alunecare mai uşoară pe orice articol de îmbrăcăminte, făcând călcatul mai simplu şi facilitând poziţionarea fierului de călcat pe masă.
Premii
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
piper3
04/10/2019
Česká republika
vynikající produkt
toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Maruš
02/02/2018
Česká republika
tento výrobek mi plně vyhovuje
žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička