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Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Fier de călcat cu abur

GC4218/02

Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fişier, 3.5 MB
  • 16 March 2024

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