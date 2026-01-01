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Producție oprită
GC4218/02
Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jet de abur pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute.
Sistemul anti-picurare al fierului tău de călcat cu abur Philips îţi permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să îţi faci griji în privinţa petelor provocate de picături de apă.
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