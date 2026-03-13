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Informații de legalitate
Steam&Go Aparat de călcat vertical portabil pentru haine
Producție oprită
Asistență
GC310/05
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EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/05 - English (US)
User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer - English (US)
Toate (2)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips poate fi utilizat în siguranţă pe toate articolele vestimentare?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips lasă pete pe articolul vestimentar
Aparatul meu de călcat vertical cu abur Philips nu produce aburi