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Steam&Go Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

Producție oprită

Asistență

Steam&GoAparat de călcat vertical portabil pentru haine

GC310/05

Steam&Go Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/05 - English (US)

  • PDF fişier, 942.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer - English (US)

  • PDF fişier, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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