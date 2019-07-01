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Producție oprită
GC310/05
840 W
Abur la cerere
Perie
Pompa electrică furnizează abur continuu pentru îndepărtarea rapidă şi uşoară a cutelor.
Aparatul de călcat cu abur vertical se poate folosi în câteva secunde.
Atunci când calci haine groase, cum ar fi paltoane, folosește peria, astfel încât aburul să pătrundă mai bine şi ţesătura să fie cât mai uniform aranjată.
Premii
4.0
din 5
14
Recenzii
D0RU
01/07/2019
România
Recomand!
Un produs foarte util si foarte bun pe care il recomand tuturor celor care vor sa aibe permanent o vestimentatie ingrijita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine
Daniel81
07/05/2019
România
Un produs excelent
Abur puternic, calca cu usurinta, extrem de usor de manevrat. Functioneaza pe orice material. Este un aparat destinat calcarii usoare a lucrurilor. Cei care doresc dungi perfecte au nevoie de fier de calcat. Isi face treaba bine, este usor de utilizat si perfect pentru calatorii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine
Alexa27
31/01/2018
România
Multumita
Produsul este ok. Livrare rapida..multumesc Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine