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  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
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  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
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  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
  • Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.

Producție oprită

Steam&GoAparat de călcat vertical portabil pentru haine

GC310/05

4
| (14) Recenzii

1 premiu

Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.
Bucură-te de confortul oferit de aparatul de călcat vertical cu abur Philips Steam&Go. Pur şi simplu apasă pe butonul declanşator şi îndepărtează rapid cutele cu abur permanent. Călcatul nu a fost niciodată mai uşor.
Vezi toate beneficiile

aparat cu abur puternic

Îndepărtarea rapidă a cutelor la îndemâna dvs.

  • 840 W

  • Abur la cerere

  • Perie

Abur continuu automat furnizat de pompa electrică

Abur continuu automat furnizat de pompa electrică

Pompa electrică furnizează abur continuu pentru îndepărtarea rapidă şi uşoară a cutelor.

Durată scurtă de încălzire

Durată scurtă de încălzire

Aparatul de călcat cu abur vertical se poate folosi în câteva secunde.

Perie pentru aspect curat

Perie pentru aspect curat

Atunci când calci haine groase, cum ar fi paltoane, folosește peria, astfel încât aburul să pătrundă mai bine şi ţesătura să fie cât mai uniform aranjată.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.0

din 5

14

Recenzii

3

01/07/2019

România

România

Recomand!

Un produs foarte util si foarte bun pe care il recomand tuturor celor care vor sa aibe permanent o vestimentatie ingrijita.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

07/05/2019

România

România

Un produs excelent

Abur puternic, calca cu usurinta, extrem de usor de manevrat. Functioneaza pe orice material. Este un aparat destinat calcarii usoare a lucrurilor. Cei care doresc dungi perfecte au nevoie de fier de calcat. Isi face treaba bine, este usor de utilizat si perfect pentru calatorii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

31/01/2018

România

România

Multumita

Produsul este ok. Livrare rapida..multumesc Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Steam&Go GC310/55 Aparat de călcat vertical portabil pentru haine

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