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Informații de legalitate
GC2930/02
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EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2930/02 - English (US)
User Manual Philips PowerLife Steam iron
Toate (3)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele