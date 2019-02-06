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Producție oprită
Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jetul de abur de 110 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička