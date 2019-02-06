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  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Producție oprită

GC2930/02

GC2930/02

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

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Jet de abur continuu, de până la 35 g/min

Jet de abur continuu, de până la 35 g/min

Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de 110 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur de 110 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jetul de abur de 110 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

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