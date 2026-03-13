ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

EasySpeed Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

EasySpeedFier de călcat cu abur

GC2048/80

EasySpeed Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC2048/80 - English (US)

  • PDF fişier, 954.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF fişier, 424.1 kB
  • 13 March 2026

Întrebări frecvente

Depanare