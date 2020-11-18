ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit
  • Rapid, de la început până la sfârşit

Producție oprită

EasySpeedFier de călcat cu abur

GC2048/80

4.9
| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Rapid, de la început până la sfârşit
Acest fier de călcat EasySpeed îţi accelerează călcarea graţie următoarelor funcţii: vârf cu precizie triplă, distribuire uniformă a căldurii pe întreaga suprafaţă a tălpii de călcat, abur continuu, jet de abur puternic şi putere mare.
Vezi toate beneficiile

5 moduri de a-ţi accelera călcarea

Rapid, de la început până la sfârşit

  • Abur 35 g/min.; jet de abur 120 g

  • Talpă ceramică

  • Oprire automată + sistem anticalcar

  • 2300 Waţi

Putere de până la 2300 W, care permite un debit constant ridicat de abur

Putere de până la 2300 W, care permite un debit constant ridicat de abur

Puterea de până la 2300 W permite un debit constant ridicat de abur.

Jet de abur de până la 120 g

Jet de abur de până la 120 g

Jetul de abur de 120 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.

Jet de abur continuu, de până la 35 g/min

Jet de abur continuu, de până la 35 g/min

Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова праска!

Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!

Avantaje

Перевершила наші очікування!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/80 Парова праска

28/10/2019

България

България

Cumpărător verificat

Страхотна ютия

Препоръчвам я на всеки.Ще останете доволни.Бързо загрява и глади безупречно.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

20/09/2019

България

България

Отличен

Изключително лесна за използване,глади безупречно.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips