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Producție oprită
Abur 35 g/min.; jet de abur 120 g
Talpă ceramică
Oprire automată + sistem anticalcar
2300 Waţi
Puterea de până la 2300 W permite un debit constant ridicat de abur.
Jetul de abur de 120 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Premii
4.9
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Andrii ii
18/11/2020
Україна
Чудова праска!
Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!
Avantaje
Перевершила наші очікування!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/80 Парова праска
vesenceto_88
28/10/2019
България
Cumpărător verificat
Страхотна ютия
Препоръчвам я на всеки.Ще останете доволни.Бързо загрява и глади безупречно.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Лили49
20/09/2019
България
Отличен
Изключително лесна за използване,глади безупречно.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC2048/30 Парна ютия