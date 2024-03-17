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Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

Fier de călcat cu abur

GC1433/30

Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1433/30 - English (US)

  • PDF fişier, 955.5 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fişier, 7.5 MB
  • 12 March 2024

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