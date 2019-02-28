ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient

Producție oprită

Fier de călcat cu abur

GC1433/30

4.9
| (14) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Uşor şi eficient
Acest fier de călcat cu abur comod permite o călcare uşoară şi eficientă cu un jet puternic de abur continuu şi o talpă antiaderentă care asigură alunecare uşoară. Cu fierul comod, călcatul hainelor este mai simplu.
Vezi toate beneficiile

3 moduri de a uşura călcatul

Uşor şi eficient

  • 2000 W

  • Anticalcar

  • Talpă neaderentă

Putere de până la 2000 W, care permite un debit constant ridicat de abur

Putere de până la 2000 W, care permite un debit constant ridicat de abur

Puterea de până la 2000 W permite un debit constant ridicat de abur.

Debit de abur continuu de până la 25 g/min. pentru îndepărtarea eficientă a cutelor

Debit de abur continuu de până la 25 g/min. pentru îndepărtarea eficientă a cutelor

Debit de abur continuu de până la 25 g/min. pentru îndepărtarea eficientă a cutelor.

Jet de abur de până la 90 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur de până la 90 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jetul de abur de 90 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

14

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s produktem

Pěkný,jednoduchý design, líbí se mi snadné a jednoduché ovládání, žádné zbytečné"čudlíky".

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Napařovací žehlička

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips