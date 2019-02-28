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Producție oprită
2000 W
Anticalcar
Talpă neaderentă
Puterea de până la 2000 W permite un debit constant ridicat de abur.
Debit de abur continuu de până la 25 g/min. pentru îndepărtarea eficientă a cutelor.
Jetul de abur de 90 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Premii
4.9
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zuzi1408
28/02/2019
Česká republika
Spokojenost s produktem
Pěkný,jednoduchý design, líbí se mi snadné a jednoduché ovládání, žádné zbytečné"čudlíky".
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Napařovací žehlička
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска
kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC1433/30 Парова праска