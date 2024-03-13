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Performer Aspirator cu sac
Producție oprită
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FC9177/91
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User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag FC9177/91
Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
De unde ştiu că sacul de praf din aspiratorul meu Philips este plin?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al aspiratorului meu Philips?
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Lavete de lustruire din microfibră
Cap de aspirare Super Parquet
Adaptor universal
PowerProCap de aspirare pentru spaţii înguste
Buton
Mâner
PowerProCap de aspirare TriActive
PerformerSuport pentru sacul de praf
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Aspiratorul meu Philips arată că sacul de praf este plin atunci când nu este
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips