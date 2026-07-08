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  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
  • Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp

Producție oprită

Multigroom series 700016 în 1, faţă, cap şi corp

MG7736/15

4.6
| (1800) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp
Perfecţionează-ţi stilul cu cel mai precis şi mai versatil aparat de tuns al nostru. 13 instrumente premium îţi permit să-ţi creezi un stil unic, din cap până-n picioare. Beneficiază de precizie maximă cu lamele cu auto-ascuţire şi de control complet cu mânerul din cauciuc antialunecare.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Aparat de tuns premium 16 în 1 pentru versatilitate maximă

Un singur instrument, aranjare optimă pentru faţă, cap şi corp

  • 16 accesorii

  • Lame cu auto-ascuțire

  • Până la 120 min. autonomie

  • Rezistent la utilizarea sub duș

  • Accesoriu metalic lat pentru tuns părul

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale acestui aparat de tuns pentru faţă şi corp sunt ranforsate cu fier şi călite pentru rezistenţă maximă. Astfel, lamele rămân la fel de ascuţite ca în prima zi. Fără rugină. Şi fără a necesita lubrifierea lamelor.

16 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

16 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

Aparatul de tuns multifuncţional Philips 7000 dispune de 16 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

1800

Recenzii

93%

recomandă acest produs

08/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.

Avantaje

Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.

Dezavantaje

Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

17/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 