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Beardtrimmer series 5000 Aparat de tuns barba
Producție oprită
Asistență
BT5522/15
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Manual de utilizare
Data Act Document
Beardtrimmer series 5000Dispozitiv de tăiere
Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
Pieptene reglabil pentru barbă 0,4-10 MM
Beardtrimmer Series 5000Pieptene reglabil pentru barbă 10,4-20 mm
Beardtrimmer series 5000Suport de încărcare
Beardtrimmer series 9000Adaptor de alimentare HQ8505
ShaversPerie de curăţat
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