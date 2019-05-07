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Producție oprită

SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

BRL130/00

4.2
| (92) Recenzii | 82% recomandă acest produs
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4.2

din 5

92

Recenzii

82%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Este foarte util

Isi face treaba foarte bine si se curata foarte usor! Per total sunt foarte multumita de produs!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Aparat de ras umed şi uscat

27/06/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Kiváló teljesítmény

Használata rendkívül kényelmes, akar száraz, akar nedves bőrfelületet kiválóan teszi a dolgát. Használat gyors. Érzékeny bőröm van, a borotvától rendszeresen kipattogok, szőrbenövéseim lesznek. Ezzel a borotvával bőröm selymes és gyulladásnak nyoma sincs!

Avantaje

Kényelmes, gyors, könnyű használat, érzékeny bőrre is.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

03/04/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Nagyszerű

Nem gondotam volna,de nagyon szuper kis kèszülèk. Kb. Mindenhol is lehet használni, tènyleg mindenhol. Nem vág, csíp ès nem pattogok ki használat után. Könnyen tisztítható. Tökèletesen megèrte az árát.

Avantaje

Könnyen kezelehető

Dezavantaje

Kicsit hangis, mint egy hajnyíró, de ez nem lènyeges

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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