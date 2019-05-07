A termék kialakítása nagyon ideális, kellemes a fogása és kényelmes a használata. Az, hogy akumlátorrol használható nagyon megkönnyíti a mindennapokat. Számomra nem mindig száz százalékos az eredmény, de ettől függetlenül meg vagyok elégedve a termékkel. Nincs több vágás és vérző sebek mint a hagyományos borotvával, és a philips termékekhez híven évekig használható, tehát a környezetet se terhelem vele annyira mint az egyszerhasználatos borotvékkal.