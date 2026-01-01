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CP0634
Folie de schimb pentru capul de ras
Această folie de ras reprezintă bariera protectoare dintre pielea ta şi elementele de tăiere ale aparatului de ras. Pentru ras precis, în siguranţă şi o piele moale şi catifelată.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
BRL128/00
BRL114/00
BRL147/00
LadyShave
Satinelle
SatinShave
LadyShaver seriile 6000, 8000
Alb
Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.