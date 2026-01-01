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SatinShave AdvancedFolie de ras

CP0634

Folie de schimb pentru capul de ras

Această folie de ras reprezintă bariera protectoare dintre pielea ta şi elementele de tăiere ale aparatului de ras. Pentru ras precis, în siguranţă şi o piele moale şi catifelată.

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Produse compatibile

Epilator Seria 8000

Epilator Seria 8000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE709/00

Epilator Seria 9000

Epilator Seria 9000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE718/00

Epilator Seria 9000

Epilator Seria 9000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE719/00

Epilator Seria 9000

Epilator Seria 9000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE728/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Set de îngrijire

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Set de îngrijire

BRE750/00

Seria 6000

Seria 6000
Aparat de ras pentru corp

BRL128/00

Lady Shaver Seria 6000

Lady Shaver Seria 6000
Aparat de ras femei

BRL114/00

Lady Shaver Seria 8000

Lady Shaver Seria 8000
Aparat de ras femei

BRL147/00

Vezi compatibilitatea mai jos

Folie de schimb pentru capul de ras

  • LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • LadyShaver seriile 6000, 8000

  • Alb

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