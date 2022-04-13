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Satinelle Prestige Epilator umed şi uscat
Producție oprită
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BRE650/00
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Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
Cum îmi încarc epilatorul Philips?
EpilatorMănuşă de exfoliere
EpilatorCap de tundere
Husă
Pieptene pentru tuns
SatinShave AdvancedFolie de ras
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Epilatorul meu Philips nu funcţionează
Epilatorul meu Philips nu se încarcă
Epilatorul meu Philips nu îndepărtează părul în mod corespunzător
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