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Producție oprită
Pentru picioare, corp şi faţă
Discurile ceramice prind firele fine
4 rutine de îngrijire corporală
+ 8 accesorii
Capul nostru de epilare este unic, având o suprafaţă ceramică texturată care scoate uşor chiar şi cele mai fine fire, chiar şi fire de 4 ori mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu ceară. Acum cu o viteză şi mai mare de rotaţie a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă îndepărtare a părului.
Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.
Design premiat* pentru îndepărtarea fără efort a părului
Premii
4.4
din 5
286
Recenzii
87%
recomandă acest produs
MarinG
09/05/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul este minunat.
Imi place faptul ca poti sa il folosesti sub dus!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat
Bubble01
01/05/2020
România
Produs foarte bun
Epilatorul e foarte bun, prinde si firele mai mici, imi place si capul de masaj. Un pic zgomotos pe epilare, dar nu afecteaza functionalitate - recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat
Gaina
28/01/2020
România
Cumpărător verificat
Un aparat de epilat excelent
Este un aparat foarte bun și l-am ales pentru ca are mai multe opțiuni .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE652/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE652/00 Epilator umed şi uscat
Premiul iF pentru design 2016