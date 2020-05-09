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  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
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  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
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  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri

Producție oprită

Satinelle PrestigeEpilator umed şi uscat

BRE650/00

4.4
| (286) Recenzii | 87% recomandă acest produs

1 premiu

Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
Cel mai rapid epilator al nostru are discuri ceramice unice care se rotesc la o viteză mai mare decât până acum şi prind ferm firele de păr fine şi scurte. Poţi acum să ai pielea fină înainte şi după epilare tratând toate zonele diferite ale corpului.
Vezi toate beneficiile

4 rutine de îngrijire corporală

Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri

  • Pentru picioare, corp şi faţă

  • Discurile ceramice prind firele fine

  • 4 rutine de îngrijire corporală

  • + 8 accesorii

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Capul nostru de epilare este unic, având o suprafaţă ceramică texturată care scoate uşor chiar şi cele mai fine fire, chiar şi fire de 4 ori mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu ceară. Acum cu o viteză şi mai mare de rotaţie a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă îndepărtare a părului.

Cap de epilare extralat

Cap de epilare extralat

Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.

Design premiat*

Design premiat* pentru îndepărtarea fără efort a părului

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image AWARD-612378

Recenzii

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4.4

din 5

286

Recenzii

87%

recomandă acest produs

09/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este minunat.

Imi place faptul ca poti sa il folosesti sub dus!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat

01/05/2020

România

România

Produs foarte bun

Epilatorul e foarte bun, prinde si firele mai mici, imi place si capul de masaj. Un pic zgomotos pe epilare, dar nu afecteaza functionalitate - recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE650/00 Epilator umed şi uscat

28/01/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un aparat de epilat excelent

Este un aparat foarte bun și l-am ales pentru ca are mai multe opțiuni .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE652/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Prestige BRE652/00 Epilator umed şi uscat

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Referințe

  1. Premiul iF pentru design 2016