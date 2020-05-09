La prima vedere produsul are un design "eye catching", prin eleganta si suplete, iar datorita formei ergonomice , folosirea acestuia este mult mai usoara. Am fost impresionata de durata indelungata a produsului o data incarcat. Cu o singura incarcare am putut epila mai multe zone si folosi mai multe functii fara a mai fi nevoie de o a doua incarcare in prealabil(tuns,epilat axile/picioare,exfoliere, indepartare bataturi). Personal prefer utilizarea epilarii semi-umede si uscate, in detrimentul celei umede, deoarece am observat faptul ca firele subtiri tind sa se rupa in loc sa fie smulse atunci cand sunt ude. Tip: epilarea de la final sa se faca simpla(fara capete atasate) deoarece aparatul prinde mai bine firele de par de mici dimensiuni. Accesoriile care mi-au placut cel mai mult sunt: - peria de exfoliere( a indepartat eficient pielea moarta si in mare parte firele de par crescute sub piele) -capul de masaj( relaxant, si in timp cred ca e bun pentru redarea fermitatii pielii si contra celulitei) -accesoriul de masaj(chiar atenueaza durerea din timpul epilarii) -accesoriul pt intinderea pielii(ajuta dispozitivul sa prinda firele de par mai bine) -si accesoriul de tuns(chiar tunde bine si poate fi folosit si pt un look stilizat -avizate doamnele care adopta un anumit stil) -accesoriu pedi( indeparteaza bataturile usoare si in acelasi timp exfoliaza talpile din punctul meu de vedere) Produsul se asambleaza si dezasambleaza destul de usor si face ca procesul de curatare sa fie rapid si facil, sub setul de apa cu ajutorul pensulei din dotare. Per total dispozitivul este usor de manuit si lasa pielea frumoasa. Produs bun in ajutarea doamnelor la "ananghie".