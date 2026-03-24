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Soluţii de călcat complete Aparat multifuncţional seria 8500
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AIS8540/80
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Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez aparatul de călcat vertical cu abur/soluţia multifuncţională Philips?
All-in-One ironing solutionSVC WATER TANK ASSY
Soluţie de călcare completăSuport de andocare SVC
All-in-One ironing solutionHUSĂ PENTRU MASĂ SVC
Furtunul soluţiei de călcat complete Philips şi al aparatului de călcat vertical cu abur Philips se încălzesc în timpul utilizării
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