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Masă de călcat cu mai multe unghiuri,
Tehnologie de încălzire dublă
Tehnologie OptimalTEMP
Cap ergonomic iron+
Masa de călcat integrată cu mai multe unghiuri poate fi conică şi pivotează în orice poziţie pentru flexibilitate şi comoditate. Pentru călcarea pe orizontală a celor mai grele materiale sau călcarea cu abur pe verticală a celor mai delicate haine. Şi restul materialelor.
Tehnologia de încălzire dublă permite obţinerea unui abur puternic şi pătrunzător pentru îndepărtarea cutelor cu o performanţă mai bună decât unui fier de călcat cu aburi**, asigurând cu uşurinţă aspectul optim al hainelor tale.
La jumătate din greutatea unui fier de călcat cu abur obişnuit***, capul ergonomic iron+ asigură netezirea confortabilă a hainelor.
4.5
din 5
66
Recenzii
92%
recomandă acest produs
20/12/2023
Česká republika
Šikovný pomocník při žehlení
All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Praktická žehlička
Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.
Avantaje
Jednoduché, vždy při ruce
Dezavantaje
Asi nic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lucik100
17/12/2023
Česká republika
Jedinečná žehlička
Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.
Avantaje
Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni
Dezavantaje
Nelze přesouvat po koberci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
testat de un institut terţ pentru E. coli, S. Aureus, C. Albicans şi acarieni pe bumbac cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde
comparat cu aparatele noastre de călcat cu aburi Philips
vs alte aparate de călcat cu aburi, conform consumatorilor, test de plasare a produselor desfăşurat în luna octombrie 2022