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  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat
  • Călcatul, reinventat

Soluţii de călcat completeAparat multifuncţional seria 8500

AIS8540/80

4.5
| (66) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Călcatul, reinventat
Philips All-in-One seria 8500 este soluţia salvatoare care te ajută să arăţi perfect. Călcarea cu abur şi călcarea tradiţională sunt combinate în mod convenabil, oferind manevrare uşoară şi performanţă puternică. O soluţie versatilă care face să dispară cutele.
Vezi toate beneficiile

Versatilitate, performanţă şi comoditate mai mari**

Călcatul, reinventat

  • Masă de călcat cu mai multe unghiuri,

  • Tehnologie de încălzire dublă

  • Tehnologie OptimalTEMP

  • Cap ergonomic iron+

Masă de călcat integrată cu mai multe unghiuri pentru flexibilitate

Masă de călcat integrată cu mai multe unghiuri pentru flexibilitate

Masa de călcat integrată cu mai multe unghiuri poate fi conică şi pivotează în orice poziţie pentru flexibilitate şi comoditate. Pentru călcarea pe orizontală a celor mai grele materiale sau călcarea cu abur pe verticală a celor mai delicate haine. Şi restul materialelor.

Tehnologie de încălzire dublă mai performantă vs fierul de călcat cu abur**

Tehnologie de încălzire dublă mai performantă vs fierul de călcat cu abur**

Tehnologia de încălzire dublă permite obţinerea unui abur puternic şi pătrunzător pentru îndepărtarea cutelor cu o performanţă mai bună decât unui fier de călcat cu aburi**, asigurând cu uşurinţă aspectul optim al hainelor tale.

Cap ergonomic iron+ face călcatul uşor

Cap ergonomic iron+ face călcatul uşor

La jumătate din greutatea unui fier de călcat cu abur obişnuit***, capul ergonomic iron+ asigură netezirea confortabilă a hainelor.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

66

Recenzii

92%

recomandă acest produs

3

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Šikovný pomocník při žehlení

All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická žehlička

Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.

Avantaje

Jednoduché, vždy při ruce

Dezavantaje

Asi nic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Jedinečná žehlička

Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.

Avantaje

Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni

Dezavantaje

Nelze přesouvat po koberci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

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Referințe

  1. testat de un institut terţ pentru E. coli, S. Aureus, C. Albicans şi acarieni pe bumbac cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde

  2. comparat cu aparatele noastre de călcat cu aburi Philips

  3. vs alte aparate de călcat cu aburi, conform consumatorilor, test de plasare a produselor desfăşurat în luna octombrie 2022