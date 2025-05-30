Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • TV ideal pentru vizionare TV ideal pentru vizionare TV ideal pentru vizionare
      Energy Label Europe E etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 203.0KB)

      The One Televizor Ambilight 4K

      85PUS9000/12

      TV ideal pentru vizionare

      Imaginează-ţi acest lucru. Seri grozave, cu filme ca la cinema, chiar acasă la tine. Jocuri fără întreruperi. Sunet surround. Opţiuni Smart TV nelimitate. Şi televizorul 4K Ambilight cu imagini fluide. Nu este doar uşor de folosit, este cel care le are pe toate.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      The One Televizor Ambilight 4K

      Produse similare

      Afişează toate Ambilight

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      The One
      - {discount-value}

      The One

      Televizor Ambilight 4K

      total

      recurring payment

      TV ideal pentru vizionare

      • Televizor AMBILIGHT de 215 cm (85”)
      • QLED 4K. VRR 144 Hz
      • Procesor de imagine P5
      • Dolby Vision şi Dolby Atmos
      Singurul televizor cu lumini integrate pe spate

      Singurul televizor cu lumini integrate pe spate

      Imaginează-ţi. Lumina LED integrată reacţionează la tot ceea ce vizionezi, învăluindu-te într-o sferă de culoare. Ambilight schimbă totul: Acum ecranul tău va părea mai mare, aducându-te mai aproape de emisiunile preferate. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.

      Claritate definită a imaginilor şi culori realiste cu QLED 4K

      Claritate definită a imaginilor şi culori realiste cu QLED 4K

      Culori realiste. Cadre extrem de clare. Este perfecţiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu 4k (UHD), acesta este televizorul Ambilight care se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.

      A vedea înseamnă a crede cu motorul de imagine Philips P5

      A vedea înseamnă a crede cu motorul de imagine Philips P5

      Imaginează-ţi. Detalii mai clare. Culori incredibil de realiste. Tonuri de piele atât de reale. Cu o astfel de mişcare uniformă şi naturală şi imagini atât de clare, este ca şi cum te poţi simţi acolo, în mijlocul acţiunii. Deschide ochii, ascute-ţi simţurile şi simte diferenţa.

      Experienţe de vizualizare cinematografică cu Dolby

      Experienţe de vizualizare cinematografică cu Dolby

      Dolby Vision şi Dolby Atmos te plasează direct în scaunul regizorului. Fiecare cadru, clar definit la standardul cinematografic, este o încântare pentru ochi şi urechi. Indiferent că este vorba despre filme, sport sau jocuri, înconjoară-te în fiecare moment incredibil cu experienţe cinematografice mai realiste.

      DTS:X pentru audiţii mai captivante ale sunetelor 3D

      DTS:X pentru audiţii mai captivante ale sunetelor 3D

      DTS:X face toată diferenţa, cu un sunet atât de real încât îl poţi simţi. Cu tehnologia audio 3D care adaugă o altă dimensiune, sunetul circulă liber pentru a te transpune şi mai mult în moment.

      Bucură-te de jocuri la un nivel superior

      Bucură-te de jocuri la un nivel superior

      De la dependenţii de joystick la cei mai devotaţi jucători, totul se rezumă la un joc cu răspuns şi grafică super-rapide, fără a rata nicio clipită. Cu VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, cu decalaj extrem de mic şi FreeSync premium, ai tot ce-ţi trebuie pentru un joc mai precis. Iar cu modul de joc Ambilight, te poţi transpune şi mai mult în mijlocul acţiunii.

      Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.

      Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.

      Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.

      Conectează-te cu uşurinţă la reţeaua locuinţei tale inteligente

      Conectează-te cu uşurinţă la reţeaua locuinţei tale inteligente

      Compatibilitatea cu Matter Smart Home oferă o integrare perfectă în reţeaua existentă a locuinţei tale inteligente. Pentru a controla televizorul din aplicaţia Matter Smart Home sau cu serviciile de control vocal, apasă pur şi simplu butonul de pe telecomandă şi vorbeşte. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Porneşte chiar şi televizorul Philips Ambilight. O singură comandă face totul. Televizorul este compatibil şi cu difuzoarele inteligente Google şi cu Apple AirPlay.

      Disponibil în toate dimensiunile, pentru a se potrivi nevoilor tale

      Disponibil în toate dimensiunile, pentru a se potrivi nevoilor tale

      Dimensiunea contează. Şi în acest caz, ţine de modul în care televizorul tău se integrează în mod plăcut în camera ta. Indiferent dacă alegi un ecran mic care să se potrivească uşor sau un ecran mai mare potrivit pentru spaţiul tău home cinema, poţi alege conform necesităţilor tale. De la 43” până la dimensiunea incredibilă de 75”, cu siguranţă este cel la care să te uiţi.

      Adu un plus claritate fiecărui cuvânt cu Vocal Boost

      Bucură-te de cuvinte mai clare. Vocal Boost permite ascultătorului să crească sau să reducă volumul conversaţiei fără niciun efect asupra sunetului de fundal. Astfel, nu vei pierde niciun moment, acum că fiecare propoziţie rostită este transmisă cu o claritate mai mare.

      Concept european

      Suport pivotant central proiectat cu atenţie pentru un unghi de vizualizare mai flexibil şi pentru reducerea reflexiilor. Mod de relaxare pentru a îmbunătăţi iluminarea din camera ta. Plastic reciclat pentru fabricarea telecomenzii. Cu ambalajul din carton reciclat certificat FSC şi instrucţiunile tipărite din interior, este tot ce-ţi doreai de la de la televizorul Philips Ambilight.

      Specificaţii tehnice

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Animaţie Ambilight FTI
        • Muzică Ambilight
        • AmbiSleep
        • Mod Joc
        • Mod de iluminare odihnitoare
        • Sunrise Alarm
        • Adaptare la culoarea peretelui
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        85  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        215  cm
        Afişaj
        4K Ultra HD QLED
        Rezoluţie panou
        3840x2160p
        Rată de reîmprospătare nativă
        120  Hz
        Procesor de imagine
        Procesor P5 Perfect Picture
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Calman
        • Pregătit pentru calibrare automată şi manuală Calman
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Joc
        • Compatibil HDR10+
        • Home Cinema
        • MEMC/FRC încorporat
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Film
        • Personal
        • Ultra rezoluţie
        Rată de reîmprospătare variabilă
        144 Hz

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • Aplicaţie NFT*
        • YouTube
        OS
        Sistem operare TITAN
        Dimensiune memorie (Flash)*
        8 GB

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        • Amazon Alexa integrat
        • Funcţionează cu Google Home
        • Telecomandă cu microfon
        Experienţă Smart Home
        • Control4
        • MATTER
        • Funcţionează cu Apple Home
        Bară de control pentru jocuri
        Bară de joc 2.0
        Suport TTS
        Da

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Audio
        2.1 canale
        Putere de ieşire (RMS)
        50 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 boxe full range de 10 W + subwoofer de 30 W
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Stil tot sunetul
        • Mod AVL
        • Amplificare bas
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Egalizator
        • Profil auditiv
        • Mod Noapte
        • Calibrare pentru cameră
        • Amplificare vocală
        Caracteristicile căştilor
        Dolby Atmos pentru căşti
        Motor de sunet
        IntelliSound
        Difuzor principal
        Boxe full-range, bass reflex (FR01A+)
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        4
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Redare la o singură atingere
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, bandă dublă
        • Bluetooth 5.2
        • Funcţionează cu Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI2
        Funcţii HDMI 2.1
        eARC pe HDMI 2

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        Jocuri
        • VRR HDMI
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Compatibil HDR10+
        • HLG

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        2323672
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        E
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        129  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        316  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD QLED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        CA, 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,3 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină
        • Dezactivare imagine (pentru radio)

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • 2 baterii AAA
        • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
        • Cablu de alimentare
        • Ghid de utilizare rapidă
        • Suport pentru masă
        • Telecomandă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă din plastic gri metalizat
        Designul suportului
        Suport metalic

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        805  mm
        Compatibil cu suport de perete
        600 x 400 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Cutie ambalare (l x H x A)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Greutate televizor fără suport
        54 kg
        Greutate televizor cu suport
        56 kg
        Greutate cu ambalaj inclus
        68 kg

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări şi regiuni.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.