Imaginează-ţi acest lucru. Seri grozave, cu filme ca la cinema, chiar acasă la tine. Jocuri fără întreruperi. Sunet surround. Opţiuni Smart TV nelimitate. Şi televizorul 4K Ambilight cu imagini fluide. Nu este doar uşor de folosit, este cel care le are pe toate.
The One
Televizor Ambilight 4K
TV ideal pentru vizionare
Televizor AMBILIGHT de 215 cm (85”)
QLED 4K. VRR 144 Hz
Procesor de imagine P5
Dolby Vision şi Dolby Atmos
Singurul televizor cu lumini integrate pe spate
Imaginează-ţi. Lumina LED integrată reacţionează la tot ceea ce vizionezi, învăluindu-te într-o sferă de culoare. Ambilight schimbă totul: Acum ecranul tău va părea mai mare, aducându-te mai aproape de emisiunile preferate. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.
Claritate definită a imaginilor şi culori realiste cu QLED 4K
Culori realiste. Cadre extrem de clare. Este perfecţiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu 4k (UHD), acesta este televizorul Ambilight care se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.
A vedea înseamnă a crede cu motorul de imagine Philips P5
Imaginează-ţi. Detalii mai clare. Culori incredibil de realiste. Tonuri de piele atât de reale. Cu o astfel de mişcare uniformă şi naturală şi imagini atât de clare, este ca şi cum te poţi simţi acolo, în mijlocul acţiunii. Deschide ochii, ascute-ţi simţurile şi simte diferenţa.
Experienţe de vizualizare cinematografică cu Dolby
Dolby Vision şi Dolby Atmos te plasează direct în scaunul regizorului. Fiecare cadru, clar definit la standardul cinematografic, este o încântare pentru ochi şi urechi. Indiferent că este vorba despre filme, sport sau jocuri, înconjoară-te în fiecare moment incredibil cu experienţe cinematografice mai realiste.
DTS:X pentru audiţii mai captivante ale sunetelor 3D
DTS:X face toată diferenţa, cu un sunet atât de real încât îl poţi simţi. Cu tehnologia audio 3D care adaugă o altă dimensiune, sunetul circulă liber pentru a te transpune şi mai mult în moment.
Bucură-te de jocuri la un nivel superior
De la dependenţii de joystick la cei mai devotaţi jucători, totul se rezumă la un joc cu răspuns şi grafică super-rapide, fără a rata nicio clipită. Cu VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, cu decalaj extrem de mic şi FreeSync premium, ai tot ce-ţi trebuie pentru un joc mai precis. Iar cu modul de joc Ambilight, te poţi transpune şi mai mult în mijlocul acţiunii.
Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.
Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.
Conectează-te cu uşurinţă la reţeaua locuinţei tale inteligente
Compatibilitatea cu Matter Smart Home oferă o integrare perfectă în reţeaua existentă a locuinţei tale inteligente. Pentru a controla televizorul din aplicaţia Matter Smart Home sau cu serviciile de control vocal, apasă pur şi simplu butonul de pe telecomandă şi vorbeşte. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Porneşte chiar şi televizorul Philips Ambilight. O singură comandă face totul. Televizorul este compatibil şi cu difuzoarele inteligente Google şi cu Apple AirPlay.
Disponibil în toate dimensiunile, pentru a se potrivi nevoilor tale
Dimensiunea contează. Şi în acest caz, ţine de modul în care televizorul tău se integrează în mod plăcut în camera ta. Indiferent dacă alegi un ecran mic care să se potrivească uşor sau un ecran mai mare potrivit pentru spaţiul tău home cinema, poţi alege conform necesităţilor tale. De la 43” până la dimensiunea incredibilă de 75”, cu siguranţă este cel la care să te uiţi.
Adu un plus claritate fiecărui cuvânt cu Vocal Boost
Bucură-te de cuvinte mai clare. Vocal Boost permite ascultătorului să crească sau să reducă volumul conversaţiei fără niciun efect asupra sunetului de fundal. Astfel, nu vei pierde niciun moment, acum că fiecare propoziţie rostită este transmisă cu o claritate mai mare.
Concept european
Suport pivotant central proiectat cu atenţie pentru un unghi de vizualizare mai flexibil şi pentru reducerea reflexiilor. Mod de relaxare pentru a îmbunătăţi iluminarea din camera ta. Plastic reciclat pentru fabricarea telecomenzii. Cu ambalajul din carton reciclat certificat FSC şi instrucţiunile tipărite din interior, este tot ce-ţi doreai de la de la televizorul Philips Ambilight.
Specificaţii tehnice
Ambilight
Funcţii Ambilight
Animaţie Ambilight FTI
Muzică Ambilight
AmbiSleep
Mod Joc
Mod de iluminare odihnitoare
Sunrise Alarm
Adaptare la culoarea peretelui
Versiune Ambilight
pe 3 laturi
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
85
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
215
cm
Afişaj
4K Ultra HD QLED
Rezoluţie panou
3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă
120
Hz
Procesor de imagine
Procesor P5 Perfect Picture
Îmbunătăţiri ale imaginii
Calman
Pregătit pentru calibrare automată şi manuală Calman
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări şi regiuni.
