Disponibil în toate dimensiunile, pentru a se potrivi nevoilor tale

Dimensiunea contează. Şi în acest caz, ţine de modul în care televizorul tău se integrează în mod plăcut în camera ta. Indiferent dacă alegi un ecran mic care să se potrivească uşor sau un ecran mai mare potrivit pentru spaţiul tău home cinema, poţi alege conform necesităţilor tale. De la 43” până la dimensiunea incredibilă de 75”, cu siguranţă este cel la care să te uiţi.