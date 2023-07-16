The One care le are pe toate.

Îmbunătăţeşte-ţi timpul liber cu The One. Acest televizor Ambilight 4K îţi oferă o experienţă captivantă pentru fiecare serial, film şi joc! Obţii o calitate senzaţională a imaginii, toate aplicaţiile de streaming esenţiale şi un suport care se reglează uşor pentru a face loc unui soundbar.