Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • The One care le are pe toate. The One care le are pe toate. The One care le are pe toate.
      Energy Label Europe F etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 201.0KB)

      The One Televizor Ambilight 4K

      55PUS8518/12

      The One care le are pe toate.

      Îmbunătăţeşte-ţi timpul liber cu The One. Acest televizor Ambilight 4K îţi oferă o experienţă captivantă pentru fiecare serial, film şi joc! Obţii o calitate senzaţională a imaginii, toate aplicaţiile de streaming esenţiale şi un suport care se reglează uşor pentru a face loc unui soundbar.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      The One Televizor Ambilight 4K

      Produse similare

      Afişează toate Ambilight

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      The One
      - {discount-value}

      The One

      Televizor Ambilight 4K

      total

      recurring payment

      The One care le are pe toate.

      Televizor Ambilight 4K

      • Televizor Ambilight de 139 cm (55")
      • Procesor P5 Perfect Picture
      • Principalele formate HDR acceptate
      • Google TV™
      The One cu Ambilight captivant.

      The One cu Ambilight captivant.

      Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED în spatele ecranului care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de serialele, filmele şi jocurile preferate.

      The One cu aspect care încântă. Procesor de imagine Philips P5.

      The One cu aspect care încântă. Procesor de imagine Philips P5.

      Procesorul Philips P5 oferă o imagine la fel de superbă precum conţinutul care îţi place. Detaliile au simţitor mai multă profunzime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simţi fiecare detaliu. Iar mişcarea este perfect fluidă.

      The One cu Dolby Vision şi Dolby Atmos.

      The One cu Dolby Vision şi Dolby Atmos.

      Cu Dolby Vision şi Dolby Atmos integrate, filmele, serialele şi jocurile arată şi sună incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îţi dau impresia că acţiunea are loc chiar în jurul tău.

      Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi

      Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi

      Obţine un sunet excelent şi clar, fără configurare necesară. Dacă îţi doreşti mai mult, cu sistemul wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi poţi să te conectezi în câteva secunde la soundbaruri şi boxe wireless compatibile din întreaga casă. Poţi chiar să creezi un sistem de sunet surround home theatre folosind televizorul ca boxă centrală.

      Adoră jocurile. 60 Hz, VRR, întârziere de intrare foarte scăzută.

      Adoră jocurile. 60 Hz, VRR, întârziere de intrare foarte scăzută.

      Abia aştepţi să te joci? Televizorul Ambilight de 60 Hz cu HDMI 2.1 acceptă jocuri rapide, iar modul Ultra Motion Clarity oferă o imagine mai clară şi mai uniformă. Porneşte consola şi se va activa automat o setare de întârziere de intrare foarte scăzută, în timp ce modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoţia.

      Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google.

      Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google.

      Ce vrei să urmăreşti? Google TV reuneşte filme, seriale şi multe altele din toate aplicaţiile şi abonamentele tale – şi le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conţinutului preferat şi poţi chiar utiliza aplicaţia Google TV pe telefon pentru a-ţi crea lista personalizată din mers.

      Comandă vocală. Asistentul Google. Funcţionează cu Alexa.

      Comandă vocală. Asistentul Google. Funcţionează cu Alexa.

      Ai posibilitatea de a alege asistenţi vocali! Apasă butonul Google Assistant de pe telecomandă şi îţi poţi folosi vocea pentru a găsi filme şi emisiuni, pentru a obţine recomandări, pentru a controla dispozitivele inteligente de acasă compatibile şi multe altele. Sau solicită Alexa să controleze televizorul prin intermediul dispozitivelor compatibile Alexa.

      Televizor subţire. Echipat pentru viitor.

      Televizor subţire. Echipat pentru viitor.

      Imagine extrem de clară. Vizionare intensă.

      Indiferent de ce vizionezi, te vei bucura de o imagine luminoasă, extrem de clară şi în culori vii. În plus, acest televizor UHD 4K Ambilight este compatibil cu toate principalele formate HDR, astfel că vei vedea mai multe detalii, chiar şi în zonele întunecate şi cele luminoase, atunci când redai conţinut HDR.

      Specificaţii tehnice

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Adaptare la culoarea peretelui
        • Mod Lounge
        • Mod Joc
        • Muzică Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • funcţionează cu boxe wireless Philips pentru acasă
        • Animaţie la pornirea Ambilight
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        55  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        139  cm
        Afişaj
        LED 4K Ultra HD
        Rezoluţie panou
        3840 x 2160
        Rată de reîmprospătare nativă
        60  Hz
        Procesor de imagine
        Procesor P5 Perfect Picture
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Gamă largă de culori de 90 % DCI/P3
        • Compatibil cu CalMAN
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Redare video
        • PAL
        • SECAM
        Ghid de programe TV*
        Ghid electronic de programe (8 zile)
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Android TV

        OS
        Google TV™
        Aplicaţii preinstalate
        • Filme Google Play*
        • Căutare Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iplayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Aplicaţie pentru fitness
        • Ambilight Aurora
        Dimensiune memorie (Flash)
        16 GB*
        Gaming cloud
        Geforce Now

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Telecomandă
        cu voce
        Asistent vocal**
        • Asistent Google integrat
        • Telecomandă cu microfon
        • Funcţionează cu Alexa

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        • Containere: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formate redare muzică
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 până la v9.2)
        • WMA-PRO (v9 şi v10)
        • FLAC
        Suport formate subtitrări
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formate redare imagini
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Fotografie 360
        • HEIF

      • Procesare

        Putere de procesare
        Quad Core

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        20 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare gamă completă de 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Sunet AI
        • Dialog clar
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Mod Noapte
        • EQ AI
        • DTS Play-Fi
        • Mimi Sound Personalization
        • Calibrare pentru cameră

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        4
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        • Redare la o singură atingere
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band
        • Bluetooth 5.0
        Alte conexiuni
        • Interfaţă comună Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Ieşire audio digitală (optică)
        • Ieşire căşti
        • Conector pentru servicii
        • Conector prin satelit
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI2
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC pe HDMI 2
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        • Rată de transfer al datelor de max. 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Jocuri
        • ALLM
        • VRR HDMI
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        1533388
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        F
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        77  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        118  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n.a.
        Modul standby în reţea
        2,0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        220-240 V c.a., 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,3 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Dezactivare imagine (pentru radio)
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Telecomandă
        • 2 baterii AAA
        • Suport pentru masă
        • Cablu de alimentare
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă gri antracit
        Designul suportului
        Picioare gri antracit

      • Dimensiuni

        Lăţime aparat
        1231,0  mm
        Înălţime aparat
        720,0  mm
        Adâncime aparat
        81,0  mm
        Greutate produs
        15,2  kg
        Lăţime aparat (cu suport)
        1231.0  mm
        Înălţime aparat (cu suport)
        740.0/778.0  mm
        Adâncime aparat (cu suport)
        256.0  mm
        Greutate produs (+ suport)
        16.0  kg
        Lăţime cutie
        1360.0  mm
        Înălţime cutie
        840.0  mm
        Adâncime cutie
        160.0  mm
        Greutate cu ambalaj inclus
        19,5  kg
        Lăţime suport
        737.0/1014.0  mm
        Înălţime suport
        29.5/68.0  mm
        Adâncime suport
        256.0  mm
        Distanţa dintre 2 suporturi
        737.0/1014/0  mm
        Înălţimea suportului până la marginea inferioară a televizorului
        29.5/68.0  mm
        Compatibil cu suport de perete
        200 x 300 mm

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Telecomandă
      • 2 baterii AAA
      • Suport pentru masă
      • Cablu de alimentare
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Dimensiune memorie (flash): 16 G, spaţiul disponibil efectiv pe disc poate fi diferit (în funcţie de, de exemplu, de aplicaţiile (pre)instalate, sistemul de operare instalat etc.)
      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney şi entităţile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Asistentul Google este disponibil pe televizoarele Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare. Asistentul Google este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
      • Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.