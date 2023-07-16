Îmbunătăţeşte-ţi timpul liber cu The One. Acest televizor Ambilight 4K îţi oferă o experienţă captivantă pentru fiecare serial, film şi joc! Obţii o calitate senzaţională a imaginii, toate aplicaţiile de streaming esenţiale şi un suport care se reglează uşor pentru a face loc unui soundbar.
The One
Televizor Ambilight 4K
total
recurring payment
The One care le are pe toate.
Televizor Ambilight 4K
Televizor Ambilight de 139 cm (55")
Procesor P5 Perfect Picture
Principalele formate HDR acceptate
Google TV™
The One cu Ambilight captivant.
Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED în spatele ecranului care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de serialele, filmele şi jocurile preferate.
The One cu aspect care încântă. Procesor de imagine Philips P5.
Procesorul Philips P5 oferă o imagine la fel de superbă precum conţinutul care îţi place. Detaliile au simţitor mai multă profunzime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simţi fiecare detaliu. Iar mişcarea este perfect fluidă.
The One cu Dolby Vision şi Dolby Atmos.
Cu Dolby Vision şi Dolby Atmos integrate, filmele, serialele şi jocurile arată şi sună incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îţi dau impresia că acţiunea are loc chiar în jurul tău.
Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi
Obţine un sunet excelent şi clar, fără configurare necesară. Dacă îţi doreşti mai mult, cu sistemul wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi poţi să te conectezi în câteva secunde la soundbaruri şi boxe wireless compatibile din întreaga casă. Poţi chiar să creezi un sistem de sunet surround home theatre folosind televizorul ca boxă centrală.
Adoră jocurile. 60 Hz, VRR, întârziere de intrare foarte scăzută.
Abia aştepţi să te joci? Televizorul Ambilight de 60 Hz cu HDMI 2.1 acceptă jocuri rapide, iar modul Ultra Motion Clarity oferă o imagine mai clară şi mai uniformă. Porneşte consola şi se va activa automat o setare de întârziere de intrare foarte scăzută, în timp ce modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoţia.
Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google.
Ce vrei să urmăreşti? Google TV reuneşte filme, seriale şi multe altele din toate aplicaţiile şi abonamentele tale – şi le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conţinutului preferat şi poţi chiar utiliza aplicaţia Google TV pe telefon pentru a-ţi crea lista personalizată din mers.
Comandă vocală. Asistentul Google. Funcţionează cu Alexa.
Ai posibilitatea de a alege asistenţi vocali! Apasă butonul Google Assistant de pe telecomandă şi îţi poţi folosi vocea pentru a găsi filme şi emisiuni, pentru a obţine recomandări, pentru a controla dispozitivele inteligente de acasă compatibile şi multe altele. Sau solicită Alexa să controleze televizorul prin intermediul dispozitivelor compatibile Alexa.
Televizor subţire. Echipat pentru viitor.
Imagine extrem de clară. Vizionare intensă.
Indiferent de ce vizionezi, te vei bucura de o imagine luminoasă, extrem de clară şi în culori vii. În plus, acest televizor UHD 4K Ambilight este compatibil cu toate principalele formate HDR, astfel că vei vedea mai multe detalii, chiar şi în zonele întunecate şi cele luminoase, atunci când redai conţinut HDR.
Specificaţii tehnice
Ambilight
Funcţii Ambilight
Adaptare la culoarea peretelui
Mod Lounge
Mod Joc
Muzică Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
funcţionează cu boxe wireless Philips pentru acasă
Animaţie la pornirea Ambilight
Versiune Ambilight
pe 3 laturi
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
55
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
139
cm
Afişaj
LED 4K Ultra HD
Rezoluţie panou
3840 x 2160
Rată de reîmprospătare nativă
60
Hz
Procesor de imagine
Procesor P5 Perfect Picture
Îmbunătăţiri ale imaginii
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Gamă largă de culori de 90 % DCI/P3
Compatibil cu CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Rezoluţie introducere text pe afişaj
Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
576p-50 Hz
640 x 480-60 Hz
720p-50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440-60 Hz
3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/Recepţie/Transmisie
TV digital
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Redare video
PAL
SECAM
Ghid de programe TV*
Ghid electronic de programe (8 zile)
Indicator putere semnal
Da
Teletext
Hipertext - 1000 pagini
Acceptă HEVC
Da
Android TV
OS
Google TV™
Aplicaţii preinstalate
Filme Google Play*
Căutare Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iplayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Aplicaţie pentru fitness
Ambilight Aurora
Dimensiune memorie (Flash)
16 GB*
Gaming cloud
Geforce Now
Caracteristici Smart TV
TV interactiv
HbbTV
Telecomandă
cu voce
Asistent vocal**
Asistent Google integrat
Telecomandă cu microfon
Funcţionează cu Alexa
Aplicaţii multimedia
Formate de redare video
Containere: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formate redare muzică
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 până la v9.2)
WMA-PRO (v9 şi v10)
FLAC
Suport formate subtitrări
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formate redare imagini
JPEG
BMP
GIF
PNG
Fotografie 360
HEIF
Procesare
Putere de procesare
Quad Core
Sunet
Putere de ieşire (RMS)
20 W
Configuraţia difuzoarelor
2 difuzoare gamă completă de 10 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Îmbunătăţirea sunetului
Sunet AI
Dialog clar
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Mod Noapte
EQ AI
DTS Play-Fi
Mimi Sound Personalization
Calibrare pentru cameră
Conectivitate
Număr de conexiuni HDMI
4
Caracteristici HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Pass-through telecomandă
Control sistem audio
Sistem în standby
Redare la o singură atingere
Număr de USB-uri
2
Conexiune wireless
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band
Bluetooth 5.0
Alte conexiuni
Interfaţă comună Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Ieşire audio digitală (optică)
Ieşire căşti
Conector pentru servicii
Conector prin satelit
HDCP 2.3
Da pentru toate dispozitivele HDMI
HDMI ARC
Da, pe HDMI2
Funcţii HDMI 2.1
eARC pe HDMI 2
eARC/ VRR/ ALLM acceptat
Rată de transfer al datelor de max. 48 Gbps
EasyLink 2.0
HDMI-CEC pentru Philips TV/SB
Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului
Funcţii video acceptate prin HDMI
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Jocuri
ALLM
VRR HDMI
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Certificat de eficienţă energetică UE
Numere de înregistrare EPREL
1533388
Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
F
Consum de energie în modul activ pentru SDR
77
Kwh/1000 h
Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
G
Consum de energie în modul activ pentru HDR
118
Kwh/1000 h
Consum de energie în modul oprit
n.a.
Modul standby în reţea
2,0
W
Tehnologie panou utilizată
LCD LED
Alimentare
Sursă de alimentare reţea
220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby
mai puţin de 0,3 W
Funcţii economisire energie
Cronometru oprire automată
Dezactivare imagine (pentru radio)
Mod Eco
Senzor de lumină
Accesorii
Accesorii incluse
Telecomandă
2 baterii AAA
Suport pentru masă
Cablu de alimentare
Ghid de iniţiere rapidă
Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
Design
Culori televizor
Ramă gri antracit
Designul suportului
Picioare gri antracit
Dimensiuni
Lăţime aparat
1231,0
mm
Înălţime aparat
720,0
mm
Adâncime aparat
81,0
mm
Greutate produs
15,2
kg
Lăţime aparat (cu suport)
1231.0
mm
Înălţime aparat (cu suport)
740.0/778.0
mm
Adâncime aparat (cu suport)
256.0
mm
Greutate produs (+ suport)
16.0
kg
Lăţime cutie
1360.0
mm
Înălţime cutie
840.0
mm
Adâncime cutie
160.0
mm
Greutate cu ambalaj inclus
19,5
kg
Lăţime suport
737.0/1014.0
mm
Înălţime suport
29.5/68.0
mm
Adâncime suport
256.0
mm
Distanţa dintre 2 suporturi
737.0/1014/0
mm
Înălţimea suportului până la marginea inferioară a televizorului
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Dimensiune memorie (flash): 16 G, spaţiul disponibil efectiv pe disc poate fi diferit (în funcţie de, de exemplu, de aplicaţiile (pre)instalate, sistemul de operare instalat etc.)
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa https://www.netflix.com
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney şi entităţile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Asistentul Google este disponibil pe televizoarele Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare. Asistentul Google este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC.
