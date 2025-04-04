Toate datele tale sunt păstrate în siguranţă şi protejate

De la telefoane inteligente la tablete şi de la laptopuri la difuzoare inteligente, protejarea informaţiilor tale personale este esenţială. Conectându-te la televizorul Philips, te asiguri că informaţiile tale confidenţiale sunt păstrate într-un loc sigur, în orice moment. Cu SafeShark care testează şi verifică în permanenţă securitatea, te poţi bucura de linişte ştiind că siguranţa ta cibernetică este prioritatea noastră principală.