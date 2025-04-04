Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa şi Matter Smart Home. Chiar şi un microfon Far Field integrat pentru a auzi comenzile tale clar. Susţinut de Titan OS pentru uşurinţă şi viteză, acesta este locul în care designul european şi securitatea datelor sunt pe primul loc.
LED
Televizor Ambilight 4K
Alegerea inteligentă cu Ambilight
Televizor AMBILIGHT de 139cm (55")
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos şi DTS:X
Există televizoare şi televizoare Ambilight
Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Tot divertismentul tău trece dincolo de ecran pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.
Momente vii. Scene mai clare.
Intră în cadru. Pierde-te în detalii. Aceasta este precizia imaginii 4K ce depăşeşte imaginabilul. Cu un ecran Pixel Precise Ultra HD pentru claritate şi detalii realiste, acesta umple fiecare moment cu experienţe uluitoare.
Înconjoară-te de Dolby Atmos şi DTS:X
Cu Dolby Atmos, pentru un sunet exact aşa cum a intenţionat regizorul şi DTS:X pentru a crea experienţe de sunet 3D, este ca şi cum ai fi cu adevărat acolo. Adăugarea acestei dimensiuni suplimentare sunetului aduce o experienţă mai captivantă în locuinţa ta.
Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.
Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.
Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă
Compatibilitatea cu Matter Smart Home oferă o integrare perfectă în reţeaua existentă a locuinţei tale inteligente şi microfon Far-Field. Pentru a controla televizorul din aplicaţia Matter Smart Home sau cu Alexa, apasă pur şi simplu butonul de pe telecomandă şi vorbeşte. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Porneşte chiar şi televizorul Philips Ambilight. O singură comandă face totul. Televizorul este compatibil şi cu dispozitivele cu Alexa şi cu Apple AirPlay.
Control fără telecomandă
Dă glas fiecărei comenzi. Porneşte televizorul atunci când intri în cameră. Vorbeşte cu Alexa fără a avea nevoie de telecomandă. Cu microfonul său încorporat Far Field şi controlul handsfree, te poţi relaxa, aşeza confortabil şi bucura de tot conţinutul tău preferat pe Smart TV.
Adu un plus claritate fiecărui cuvânt cu Vocal Boost
Bucură-te de cuvinte auzite cu precizie. Vocal Boost permite ascultătorului să crească sau să reducă volumul conversaţiei fără niciun efect asupra sunetului de fundal. Astfel, nu vei pierde niciun moment, acum că fiecare propoziţie rostită este transmisă cu o claritate mai mare.
Conectivitate gata de joc
HDMI 2.0a şi VRR te ajută să profiţi la maximum de consolă, cu un joc mai rapid şi o grafică mai stabilă. Cu setarea de întârziere de intrare scăzută, care se activează automat atunci când porneşti consola, toate sunt pregătite pentru un nivel superior de joc.
Toate datele tale sunt păstrate în siguranţă şi protejate
De la telefoane inteligente la tablete şi de la laptopuri la difuzoare inteligente, protejarea informaţiilor tale personale este esenţială. Conectându-te la televizorul Philips, te asiguri că informaţiile tale confidenţiale sunt păstrate într-un loc sigur, în orice moment. Cu SafeShark care testează şi verifică în permanenţă securitatea, te poţi bucura de linişte ştiind că siguranţa ta cibernetică este prioritatea noastră principală.
Design european, gândire durabilă
Suport pentru margini. Cadru subţire. Televizor QLED 4K. Aceasta este calitatea designului european. Cu conţinut rapid şi uşor de găsit datorită Titan OS, fiecare detaliu mic a fost asamblat cu grijă, până la telecomanda din plastic reciclat şi ambalajul certificat FSC în care este livrat.
Specificaţii tehnice
Ambilight
Funcţii Ambilight
Ambilight Suite
Adaptare la culoarea peretelui
Modul pentru muzică
Mod Joc
Sunrise Alarm
Versiune Ambilight
pe 3 laturi
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
55
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
139
cm
Afişaj
LED 4K Ultra HD
Rezoluţie panou
3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă
60 Hz
Hz
Procesor de imagine
Pixel Precise Ultra HD
Îmbunătăţiri ale imaginii
Crystal Clear
ECO
Joc
Compatibil HDR10+
Home Cinema
Monitor
Film
Micro Dimming
Personal
Ultra rezoluţie
Rezoluţie introducere text pe afişaj
Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul acceptă recepţia DVB de transmisiuni „Free to air”. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie acceptaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori sunt necesare acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în limbile şi ţările selectate
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
