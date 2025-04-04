Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Alegerea inteligentă cu Ambilight Alegerea inteligentă cu Ambilight Alegerea inteligentă cu Ambilight
      Energy Label Europe E etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 199.0KB)

      LED Televizor Ambilight 4K

      55PUS8200/12

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Alegerea inteligentă cu Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa şi Matter Smart Home. Chiar şi un microfon Far Field integrat pentru a auzi comenzile tale clar. Susţinut de Titan OS pentru uşurinţă şi viteză, acesta este locul în care designul european şi securitatea datelor sunt pe primul loc.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      LED Televizor Ambilight 4K

      Produse similare

      Afişează toate Ambilight

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Televizor Ambilight 4K

      total

      recurring payment

      Alegerea inteligentă cu Ambilight

      • Televizor AMBILIGHT de 139cm (55")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos şi DTS:X
      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Tot divertismentul tău trece dincolo de ecran pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.

      Momente vii. Scene mai clare.

      Momente vii. Scene mai clare.

      Intră în cadru. Pierde-te în detalii. Aceasta este precizia imaginii 4K ce depăşeşte imaginabilul. Cu un ecran Pixel Precise Ultra HD pentru claritate şi detalii realiste, acesta umple fiecare moment cu experienţe uluitoare.

      Înconjoară-te de Dolby Atmos şi DTS:X

      Înconjoară-te de Dolby Atmos şi DTS:X

      Cu Dolby Atmos, pentru un sunet exact aşa cum a intenţionat regizorul şi DTS:X pentru a crea experienţe de sunet 3D, este ca şi cum ai fi cu adevărat acolo. Adăugarea acestei dimensiuni suplimentare sunetului aduce o experienţă mai captivantă în locuinţa ta.

      Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.

      Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.

      Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.

      Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă

      Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă

      Compatibilitatea cu Matter Smart Home oferă o integrare perfectă în reţeaua existentă a locuinţei tale inteligente şi microfon Far-Field. Pentru a controla televizorul din aplicaţia Matter Smart Home sau cu Alexa, apasă pur şi simplu butonul de pe telecomandă şi vorbeşte. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Porneşte chiar şi televizorul Philips Ambilight. O singură comandă face totul. Televizorul este compatibil şi cu dispozitivele cu Alexa şi cu Apple AirPlay.

      Control fără telecomandă

      Control fără telecomandă

      Dă glas fiecărei comenzi. Porneşte televizorul atunci când intri în cameră. Vorbeşte cu Alexa fără a avea nevoie de telecomandă. Cu microfonul său încorporat Far Field şi controlul handsfree, te poţi relaxa, aşeza confortabil şi bucura de tot conţinutul tău preferat pe Smart TV.

      Adu un plus claritate fiecărui cuvânt cu Vocal Boost

      Bucură-te de cuvinte auzite cu precizie. Vocal Boost permite ascultătorului să crească sau să reducă volumul conversaţiei fără niciun efect asupra sunetului de fundal. Astfel, nu vei pierde niciun moment, acum că fiecare propoziţie rostită este transmisă cu o claritate mai mare.

      Conectivitate gata de joc

      HDMI 2.0a şi VRR te ajută să profiţi la maximum de consolă, cu un joc mai rapid şi o grafică mai stabilă. Cu setarea de întârziere de intrare scăzută, care se activează automat atunci când porneşti consola, toate sunt pregătite pentru un nivel superior de joc.

      Toate datele tale sunt păstrate în siguranţă şi protejate

      De la telefoane inteligente la tablete şi de la laptopuri la difuzoare inteligente, protejarea informaţiilor tale personale este esenţială. Conectându-te la televizorul Philips, te asiguri că informaţiile tale confidenţiale sunt păstrate într-un loc sigur, în orice moment. Cu SafeShark care testează şi verifică în permanenţă securitatea, te poţi bucura de linişte ştiind că siguranţa ta cibernetică este prioritatea noastră principală.

      Design european, gândire durabilă

      Suport pentru margini. Cadru subţire. Televizor QLED 4K. Aceasta este calitatea designului european. Cu conţinut rapid şi uşor de găsit datorită Titan OS, fiecare detaliu mic a fost asamblat cu grijă, până la telecomanda din plastic reciclat şi ambalajul certificat FSC în care este livrat.

      Specificaţii tehnice

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Adaptare la culoarea peretelui
        • Modul pentru muzică
        • Mod Joc
        • Sunrise Alarm
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        55  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        139  cm
        Afişaj
        LED 4K Ultra HD
        Rezoluţie panou
        3840x2160p
        Rată de reîmprospătare nativă
        60 Hz  Hz
        Procesor de imagine
        Pixel Precise Ultra HD
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Joc
        • Compatibil HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personal
        • Ultra rezoluţie

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplicaţie NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        OS
        Sistem operare TITAN
        Dimensiune memorie (Flash)*
        8 GB

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        • Amazon Alexa integrat
        • Funcţionează cu Google Home
        • Telecomandă cu microfon
        Experienţă Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        • Funcţionează cu Apple Home
        Bară de control pentru jocuri
        Bară de joc 2.0
        Suport TTS
        Da

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Audio
        2.0 canale
        Putere de ieşire (RMS)
        20 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvenţe
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Mod AVL
        • Amplificare bas
        • Dolby Media Intelligence
        • Divertisment
        • Egalizator
        • Profil auditiv
        • Mod Noapte
        • Calibrare pentru cameră
        • Personal
        • Amplificare vocală
        Caracteristicile căştilor
        Dolby Atmos pentru căşti
        Motor de sunet
        IntelliSound
        Difuzor principal
        Boxe full-range, bass reflex (FR01A)

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        3
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomandă
        • Redare la o singură atingere
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, bandă dublă
        • Bluetooth 5.2
        • Funcţionează cu Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC pe HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        EasyLink 2.0
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        Jocuri
        • ALLM şi Auto Game
        • VRR HDMI
        HDR
        • Compatibil HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        2269636
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        E
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        53  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        80  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        CA, 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,5 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină
        • Dezactivare imagine (pentru radio)

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • 2 baterii AAA
        • Cablu de alimentare
        • Broşură cu date juridice şi privind siguranţa
        • Telecomandă
        • Suport pentru masă
        • Ghid de iniţiere rapidă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă neagră joasă din plastic
        Designul suportului
        Suport arcuit pătrat negru metalic

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        810  mm
        Compatibil cu suport de perete
        200 x 100 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        1226 x 713 x 88 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        1226 x 778 x 275 mm
        Cutie ambalare (l x H x A)
        1320 x 806 x 132 mm
        Greutate televizor fără suport
        9,9 kg
        Greutate televizor cu suport
        10,2 kg
        Greutate cu ambalaj inclus
        13,1 kg

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul acceptă recepţia DVB de transmisiuni „Free to air”. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie acceptaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori sunt necesare acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în limbile şi ţările selectate
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.