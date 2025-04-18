Căutare termeni

    Televizorul Ambilight cu Asistent Google încorporat.
      Energy Label Europe E etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 197.0KB)

      LED Televizor Ambilight 4K

      50PUS8100/12

      Televizorul Ambilight cu Asistent Google încorporat.

      Fă cunoştinţă cu televizorul Ambilight - unde imaginile uimitoare se întâlnesc cu divertismentul fără efort. Cu acest televizor Google 4K, nu este nevoie să derulezi la nesfârşit - cere Asistentului Google să îţi găsească filmul, emisiunea sau sportul preferat. Apoi, relaxează-te şi lasă-te captivat

      LED Televizor Ambilight 4K

      Televizorul Ambilight cu Asistent Google încorporat.

      • Televizor AMBILIGHT de 126 cm (50")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos şi DTS:X
      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Tot divertismentul tău trece dincolo de ecran pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.

      Momente vii. Scene mai clare.

      Momente vii. Scene mai clare.

      Intră în cadru. Pierde-te în detalii. Aceasta este precizia imaginii 4K ce depăşeşte imaginabilul. Cu un ecran Pixel Precise Ultra HD pentru claritate şi detalii realiste, acesta umple fiecare moment cu experienţe uluitoare.

      Culoare şi contrast dezlănţuite cu HDR10+

      Culoare şi contrast dezlănţuite cu HDR10+

      Aşteaptă-te la mai multe detalii. Calitate îmbunătăţită a imaginii cadru cu cadru. Cu un accent mai mare pe culoare şi contrast, acesta este locul în care chiar şi cele mai întunecate momente şi cele mai strălucitoare scene sunt clarificate.

      Înconjoară-te de Dolby Atmos şi DTS:X

      Înconjoară-te de Dolby Atmos şi DTS:X

      Cu Dolby Atmos, pentru un sunet exact aşa cum a intenţionat regizorul şi DTS:X pentru a crea experienţe de sunet 3D, este ca şi cum ai fi cu adevărat acolo. Adăugarea acestei dimensiuni suplimentare sunetului aduce o experienţă mai captivantă în locuinţa ta.

      Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google.

      Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google.

      Ce vrei să urmăreşti? Google TV reuneşte filme, seriale şi multe altele din toate aplicaţiile şi abonamentele tale – şi le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conţinutului preferat şi poţi chiar utiliza aplicaţia Google TV pe telefon pentru a-ţi crea lista personalizată din mers.

      Compatibil cu asistenţi vocali şi Apple AirPlay*

      Compatibil cu asistenţi vocali şi Apple AirPlay*

      Poţi alege din mai mulţi asistenţii vocali! Apasă butonul Asistent Google de pe telecomandă şi îţi poţi folosi vocea pentru a găsi filme şi seriale, pentru a obţine recomandări, pentru a controla dispozitivele inteligente compatibile din locuinţă şi multe altele. Sau cere-i asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa. Transmite fără efort pe televizor de pe iPhone, iPad sau Mac. Vizionează filme din aplicaţii. Arată fotografii prietenilor din cameră.*

      Dimensiuni mai mari din care poţi alege

      Dimensiuni mai mari din care poţi alege

      Alege o dimensiune mare. Sau una mică. Alege un televizor care se potriveşte perfect nevoilor tale. De la ecranul mai mic de 43” până la un imens televizor de 65”, seria incredibilă 8000 este o alegere mai inteligentă privind televizorul.

      Concept european

      Suport pentru margini, cadru subţire elegant remarcabil - acesta este design european la cel mai înalt nivel. Setează Ambilight la modul de relaxare pentru a-ţi umple camera cu culoare cât timp televizorul este inactiv. Iar cu telecomanda sa din plastic reciclat şi ambalajul din carton certificat FSC, chiar şi documentaţia însoţitoare este atent gândită şi imprimată pe hârtie reciclată.

      Specificaţii tehnice

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Mod pentru jocuri
        • Adaptare la culoarea peretelui
        • Mod de iluminare odihnitoare
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        50  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        126  cm
        Afişaj
        LED 4K Ultra HD
        Rezoluţie panou
        3840x2160p
        Procesor de imagine
        Pixel Precise Ultra HD
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Micro Dimming
        • Ultra rezoluţie
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personal
        • Home Cinema
        • ECO
        • Film
        • Joc
        • Monitor

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Aplicaţie NFT*
        • Whalefit
        OS
        Google TV™
        Dimensiune memorie (Flash)*
        16 GB

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        • Telecomandă cu microfon
        • Asistent Google integrat
        • Funcţionează cu Alexa
        Experienţă Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        • Funcţionează cu Apple Home
        Bară de control pentru jocuri
        Bară de joc 2.0
        Suport TTS
        Da

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Audio
        2.0 canale
        Putere de ieşire (RMS)
        20 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvenţe
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Mod AI
        • Original
        • Divertisment
        • Muzică
        • Muzică spaţială
        • Dialog
        • Personal
        • Stil tot sunetul
        • Dialog clar
        • Personalizarea sunetului
        • Mod AVL
        • Mod Noapte
        Motor de sunet
        Motor de sunet de bază
        Difuzor principal
        Boxe full-range, bass reflex (FR01A)

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        3
        Caracteristici HDMI
        • Audio Return Channel
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        • Redare la o singură atingere (trezire automată)
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band
        • Bluetooth 5.0
        • Funcţionează cu Apple Airplay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI 3
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        • eARC pe HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        Jocuri
        • ALLM
        • VRR HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibil HDR10+

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        2361288
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        E
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        53  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        72  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,5 W

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • 2 baterii AAA
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Broşură cu date juridice şi privind siguranţa
        • Suport pentru masă
        • Telecomandă
        • Cablu de alimentare

      • Design

        Culori televizor
        Ramă negru metalic
        Designul suportului
        Picioare negre

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        810  mm
        Compatibil cu suport de perete
        200 x 100 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        1111 x 649 x 88 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        1111 x 674 x 255 mm
        Cutie ambalare (l x H x A)
        1240 x 800 x 150 mm
        Greutate televizor fără suport
        8,23 kg
        Greutate televizor cu suport
        8,39 kg
        Greutate cu ambalaj inclus
        11,61 kg

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
      • Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
      • Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.

