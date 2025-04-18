Televizorul Ambilight cu Asistent Google încorporat.
Fă cunoştinţă cu televizorul Ambilight - unde imaginile uimitoare se întâlnesc cu divertismentul fără efort. Cu acest televizor Google 4K, nu este nevoie să derulezi la nesfârşit - cere Asistentului Google să îţi găsească filmul, emisiunea sau sportul preferat. Apoi, relaxează-te şi lasă-te captivat
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit
Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție
Preţul setului
Nu doresc pachetul special
Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:
Adaugă în coș și accesoriile compatibile
Acest produs
- {discount-value}
LED
Televizor Ambilight 4K
total
recurring payment
Televizorul Ambilight cu Asistent Google încorporat.
Televizor AMBILIGHT de 126 cm (50")
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos şi DTS:X
Există televizoare şi televizoare Ambilight
Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Tot divertismentul tău trece dincolo de ecran pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.
Momente vii. Scene mai clare.
Intră în cadru. Pierde-te în detalii. Aceasta este precizia imaginii 4K ce depăşeşte imaginabilul. Cu un ecran Pixel Precise Ultra HD pentru claritate şi detalii realiste, acesta umple fiecare moment cu experienţe uluitoare.
Culoare şi contrast dezlănţuite cu HDR10+
Aşteaptă-te la mai multe detalii. Calitate îmbunătăţită a imaginii cadru cu cadru. Cu un accent mai mare pe culoare şi contrast, acesta este locul în care chiar şi cele mai întunecate momente şi cele mai strălucitoare scene sunt clarificate.
Înconjoară-te de Dolby Atmos şi DTS:X
Cu Dolby Atmos, pentru un sunet exact aşa cum a intenţionat regizorul şi DTS:X pentru a crea experienţe de sunet 3D, este ca şi cum ai fi cu adevărat acolo. Adăugarea acestei dimensiuni suplimentare sunetului aduce o experienţă mai captivantă în locuinţa ta.
Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google.
Ce vrei să urmăreşti? Google TV reuneşte filme, seriale şi multe altele din toate aplicaţiile şi abonamentele tale – şi le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conţinutului preferat şi poţi chiar utiliza aplicaţia Google TV pe telefon pentru a-ţi crea lista personalizată din mers.
Compatibil cu asistenţi vocali şi Apple AirPlay*
Poţi alege din mai mulţi asistenţii vocali! Apasă butonul Asistent Google de pe telecomandă şi îţi poţi folosi vocea pentru a găsi filme şi seriale, pentru a obţine recomandări, pentru a controla dispozitivele inteligente compatibile din locuinţă şi multe altele. Sau cere-i asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa. Transmite fără efort pe televizor de pe iPhone, iPad sau Mac. Vizionează filme din aplicaţii. Arată fotografii prietenilor din cameră.*
Dimensiuni mai mari din care poţi alege
Alege o dimensiune mare. Sau una mică. Alege un televizor care se potriveşte perfect nevoilor tale. De la ecranul mai mic de 43” până la un imens televizor de 65”, seria incredibilă 8000 este o alegere mai inteligentă privind televizorul.
Concept european
Suport pentru margini, cadru subţire elegant remarcabil - acesta este design european la cel mai înalt nivel. Setează Ambilight la modul de relaxare pentru a-ţi umple camera cu culoare cât timp televizorul este inactiv. Iar cu telecomanda sa din plastic reciclat şi ambalajul din carton certificat FSC, chiar şi documentaţia însoţitoare este atent gândită şi imprimată pe hârtie reciclată.
Specificaţii tehnice
Ambilight
Funcţii Ambilight
Ambilight Suite
Mod pentru jocuri
Adaptare la culoarea peretelui
Mod de iluminare odihnitoare
Versiune Ambilight
pe 3 laturi
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
50
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
126
cm
Afişaj
LED 4K Ultra HD
Rezoluţie panou
3840x2160p
Procesor de imagine
Pixel Precise Ultra HD
Îmbunătăţiri ale imaginii
Micro Dimming
Ultra rezoluţie
Natural Motion
Crystal Clear
Personal
Home Cinema
ECO
Film
Joc
Monitor
Rezoluţie introducere text pe afişaj
Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.
Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.
Primești un voucher de -15%* la prima comandă
Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești: