Concept european

Suport pentru margini, cadru subţire elegant remarcabil - acesta este design european la cel mai înalt nivel. Setează Ambilight la modul de relaxare pentru a-ţi umple camera cu culoare cât timp televizorul este inactiv. Iar cu telecomanda sa din plastic reciclat şi ambalajul din carton certificat FSC, chiar şi documentaţia însoţitoare este atent gândită şi imprimată pe hârtie reciclată.