Dolby Atmos pentru sunet cinematografic

Dolby Atmos te atrage plasând efectele de sunet în spaţiul din jurul tău şi deasupra ta. Fie că este vorba de nave spaţiale care zboară deasupra capului sau de paşi liniştiţi care se furişează din spate, vei simţi că eşti chiar în mijlocul acţiunii.