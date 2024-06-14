Căutare termeni

    Televizor Ambilight 4K
      Energy Label Europe E etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 75.0KB)

      LED Televizor Ambilight 4K

      50PUS8009/12

      Televizor Ambilight 4K

      Implică-te cu totul, cu acest televizor Ambilight cu numeroase caracteristici! Bucură-te de o imagine excelentă, sunet realist Dolby Atmos şi jocuri fluide. Indiferent la ce te uiţi sau ce te joci, Ambilight amplifică emoţiile, pentru o seară la televizor cum n-a mai fost alta.

      LED Televizor Ambilight 4K

      Televizor Ambilight cu valoare excelentă

      • Televizor AMBILIGHT de 126 cm (50")
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Platformă inteligentă sistem operare Titan
      • Sunet Dolby Atmos
      Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight.

      Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight.

      Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.

      Vizionare intensă, cu o imagine luminoasă, ultra-clară

      Vizionare intensă, cu o imagine luminoasă, ultra-clară

      Pe acest televizor Ambilight LED 4K (UHD) luminos vei adora tot ce urmăreşti. Procesorul Philips Pixel Precise Ultra HD optimizează calitatea imaginii pentru a oferi imagini clare, culori bogate şi mişcare fluidă. Obţii cea mai bună experienţă de vizionare de fiecare dată.

      Găseşte-l uşor. TITAN OS.

      Găseşte-l uşor. TITAN OS.

      Vei găsi rapid şi uşor ce cauţi cu noua noastră platformă TITAN OS smart TV. Îţi place un serial? Poţi continua vizionarea direct de pe ecranul principal. Dacă eşti în căutarea a ceva nou, poţi răsfoi categorii precum acţiune sau dramă şi poţi vedea sugestii de la serviciile de streaming de top, toate într-un singur loc.

      Dolby Atmos pentru sunet cinematografic

      Dolby Atmos pentru sunet cinematografic

      Dolby Atmos te atrage plasând efectele de sunet în spaţiul din jurul tău şi deasupra ta. Fie că este vorba de nave spaţiale care zboară deasupra capului sau de paşi liniştiţi care se furişează din spate, vei simţi că eşti chiar în mijlocul acţiunii.

      Gata pentru jocuri. VRR şi întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.

      Gata pentru jocuri. VRR şi întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.

      Cu HDMI VRR poţi beneficia la maximum de consolă, cu jocuri rapide şi grafică uniformă. Setarea de întârziere de intrare scăzută se activează automat când porneşti consola. Modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoţia.

      Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă.

      Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă.

      Compatibilitatea perfectă cu Matter şi Control4 înseamnă că poţi integra cu uşurinţă acest televizor Ambilight 4K în reţeaua de locuinţă inteligentă existentă.

      Telecomandă cu plastic reciclat. Ambalaj responsabil.

      Acest televizor Ambilight are un aspect elegant, discret şi poţi utiliza Ambilight ca iluminat de atmosferă atunci când ecranul este oprit. Telecomanda televizorului utilizează plastic reciclat, ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC, iar broşurile sunt tipărite pe hârtie reciclată.

      Televizor subţire cu design elegant, atractiv.

      Televizor subţire cu design elegant, atractiv.

      Compatibil cu Matter şi Control4.

      Compatibil cu Matter şi Control4.

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Adaptare la culoarea peretelui
        • Mod de iluminare odihnitoare
        • Muzică Ambilight
        • AmbiSleep
        • Sunrise Alarm
        • Animaţie Ambilight FTI
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        50  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        126  cm
        Afişaj
        LED 4K Ultra HD
        Rezoluţie panou
        3840 x 2160
        Procesor de imagine
        Pixel Precise Ultra HD

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        • 640 x 480-60 Hz
        • 576p-50 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Ghid de programe TV*
        Ghid electronic de programe (8 zile)
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Canal TITAN
        • Aplicaţie NFT*
        • Aplicaţie STB Controller
        OS
        Sistem operare TITAN
        Dimensiune memorie (Flash)*
        8 GB

      • Caracteristici Smart TV

        Interacţiune cu utilizatorul
        Oglindire ecran
        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        Amazon Alexa integrat
        Experienţă Smart Home
        • Funcţionează cu Amazon Alexa
        • Funcţionează cu Asistentul Google
        • MATTER
        • Amazon Alexa integrat

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        20 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvenţe
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dialog clar
        • Sunet AI
        • EQ AI
        • Dolby Volume Leveler
        • Mod Noapte
        • Personalizarea sunetului

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        3
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        • Redare la o singură atingere
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, bandă unică
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI1
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC pe HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        Jocuri
        • ALLM
        • VRR HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibil HDR10+

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        1960010
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        E
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        45 kWh/1000 h  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        78 kWh/1000 h  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        220-240 V c.a. 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,5 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Dezactivare imagine (pentru radio)
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Telecomandă
        • 2 baterii AAA
        • Suport pentru masă
        • Cablu de alimentare
        • Ghid de utilizare rapidă
        • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă neagră mată
        Designul suportului
        Picioare negre

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        810  mm
        Compatibil cu suport de perete
        200 x 100 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        1111 x 649 x 88 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        1111 x 674 x 255 mm
        Cutie ambalare (l x H x A)
        1240 x 785 x 150 mm
        Greutate televizor fără suport
        8,2 kg
        Greutate televizor cu suport
        8,4 Kg
        Greutate cu ambalaj inclus
        10 kg

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Aplicaţia HBO Max va fi disponibilă până în august 2024.
      • Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2024 printr-o actualizare de software.

