Implică-te cu totul, cu acest televizor Ambilight cu numeroase caracteristici! Bucură-te de o imagine excelentă, sunet realist Dolby Atmos şi jocuri fluide. Indiferent la ce te uiţi sau ce te joci, Ambilight amplifică emoţiile, pentru o seară la televizor cum n-a mai fost alta.
Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight.
Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.
Vizionare intensă, cu o imagine luminoasă, ultra-clară
Pe acest televizor Ambilight LED 4K (UHD) luminos vei adora tot ce urmăreşti. Procesorul Philips Pixel Precise Ultra HD optimizează calitatea imaginii pentru a oferi imagini clare, culori bogate şi mişcare fluidă. Obţii cea mai bună experienţă de vizionare de fiecare dată.
Găseşte-l uşor. TITAN OS.
Vei găsi rapid şi uşor ce cauţi cu noua noastră platformă TITAN OS smart TV. Îţi place un serial? Poţi continua vizionarea direct de pe ecranul principal. Dacă eşti în căutarea a ceva nou, poţi răsfoi categorii precum acţiune sau dramă şi poţi vedea sugestii de la serviciile de streaming de top, toate într-un singur loc.
Dolby Atmos pentru sunet cinematografic
Dolby Atmos te atrage plasând efectele de sunet în spaţiul din jurul tău şi deasupra ta. Fie că este vorba de nave spaţiale care zboară deasupra capului sau de paşi liniştiţi care se furişează din spate, vei simţi că eşti chiar în mijlocul acţiunii.
Gata pentru jocuri. VRR şi întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.
Cu HDMI VRR poţi beneficia la maximum de consolă, cu jocuri rapide şi grafică uniformă. Setarea de întârziere de intrare scăzută se activează automat când porneşti consola. Modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoţia.
Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă.
Compatibilitatea perfectă cu Matter şi Control4 înseamnă că poţi integra cu uşurinţă acest televizor Ambilight 4K în reţeaua de locuinţă inteligentă existentă.
Telecomandă cu plastic reciclat. Ambalaj responsabil.
Acest televizor Ambilight are un aspect elegant, discret şi poţi utiliza Ambilight ca iluminat de atmosferă atunci când ecranul este oprit. Telecomanda televizorului utilizează plastic reciclat, ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC, iar broşurile sunt tipărite pe hârtie reciclată.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Aplicaţia HBO Max va fi disponibilă până în august 2024.
Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2024 printr-o actualizare de software.
