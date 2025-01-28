Inovator. Captivant. Incredibil.

Pregăteşte-te pentru strălucirea culorilor de calitate 4K QLED. Ambilight captivant. Dolby Atmos cu sunet 3D ca la cinema. Cu Titan OS care îţi oferă cu uşurinţă tot ceea ce îţi place să vizionezi, acest televizor nu numai că te face să te simţi bine, ci oferă şi o experienţă de vizionare mai bună.