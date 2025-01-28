Pregăteşte-te pentru strălucirea culorilor de calitate 4K QLED. Ambilight captivant. Dolby Atmos cu sunet 3D ca la cinema. Cu Titan OS care îţi oferă cu uşurinţă tot ceea ce îţi place să vizionezi, acest televizor nu numai că te face să te simţi bine, ci oferă şi o experienţă de vizionare mai bună.
Inovator. Captivant. Incredibil.
Televizor AMBILIGHT de 108 cm (43")
QLED 4K
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Există televizoare şi televizoare Ambilight
Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Filmele, sporturile, videoclipurile muzicale şi jocurile trec dincolo de ecran, pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.
QLED 4K pentru vizualizare realistă şi calitate Quantum Dot a culorilor
Culori realiste. Scene extrem de clare. Este perfecţiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu 4k (UHD), acesta este televizorul Ambilight care se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.
Apropie-te de detalii cu precizia pixelilor
Cu 8 milioane de pixeli care funcţionează în armonie, această vizionare 4K nu se compară cu nimic altceva. Oferind cele mai clare imagini pentru a reda cadre realiste mai detaliate, nimic nu surprinde momentul mai realist decât acest televizor Philips Ambilight.
Dolby Atmos creează un sunet de tip cinema
Pregăteşte-te. Dolby Atmos creează sunetul exact aşa cum a intenţionat regizorul. Fiecare moment te transpune şi mai mult în cadru. Indiferent că este vorba de filme, seriale, sport sau jocuri, curând vei fi transpus în mijlocul acţiunii.
DTS:X pentru audiţii mai captivante ale sunetelor 3D
DTS:X face toată diferenţa, cu un sunet atât de real încât este ca şi cum ai fi acolo. Cu tehnologia audio 3D care adaugă o altă dimensiune sunetului, îţi va transforma în curând camera de zi într-o sală de spectacol.
Ţine conţinutul mai aproape cu Titan OS
Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.
Conectează-te cu uşurinţă la reţeaua locuinţei tale inteligente
Compatibilitatea cu Matter Smart Home oferă o integrare perfectă în reţeaua existentă a locuinţei tale inteligente. Pentru a controla televizorul din aplicaţia Matter Smart Home sau cu serviciile de control vocal, apasă pur şi simplu butonul de pe telecomandă şi vorbeşte. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Porneşte chiar şi televizorul Philips Ambilight. O singură comandă face totul. Televizorul este compatibil şi cu difuzoarele inteligente Google şi cu Apple AirPlay.
Dimensiuni mai mari din care poţi alege
Ecran mic de 43 inchi. Televizor impresionant de 85 inchi. Şi orice alte dimensiuni intermediare. Totul se rezumă la a oferi mai multe opţiuni, doar pentru a te asigura că televizorul tău se integrează frumos. Cu şase dimensiuni diferite, vei selecta cu siguranţă televizorul perfect pentru locuinţa ta.
Adu un plus claritate fiecărui cuvânt cu Vocal Boost
Bucură-te de cuvinte auzite cu precizie. Vocal Boost permite ascultătorului să crească sau să reducă volumul conversaţiei fără niciun efect asupra sunetului de fundal. Astfel, nu vei pierde niciun moment, acum că fiecare propoziţie rostită este transmisă cu o claritate mai mare.
Conectivitate gata de joc
HDMI 2.1 şi VRR te ajută să profiţi la maximum de consolă, cu un joc mai rapid şi o grafică mai stabilă. Cu setarea de întârziere de intrare scăzută, care se activează automat atunci când porneşti consola, toate sunt pregătite pentru un nivel superior de joc.
Concept european
Suport pentru margini, cadru subţire elegant, televizor QLED remarcabil - un design european la cel mai înalt nivel. Setează Ambilight la modul de relaxare pentru a-ţi umple camera cu culoare cât timp televizorul este inactiv. Iar cu telecomanda sa din plastic reciclat şi ambalajul din carton certificat FSC, chiar şi documentaţia însoţitoare este atent gândită şi imprimată pe hârtie reciclată.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări şi regiuni.
