      Energy Label Europe F etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 195.0KB)

      QLED Televizor Ambilight 4K

      43PUS8500/12

      Inovator. Captivant. Incredibil.

      Pregăteşte-te pentru strălucirea culorilor de calitate 4K QLED. Ambilight captivant. Dolby Atmos cu sunet 3D ca la cinema. Cu Titan OS care îţi oferă cu uşurinţă tot ceea ce îţi place să vizionezi, acest televizor nu numai că te face să te simţi bine, ci oferă şi o experienţă de vizionare mai bună.

      QLED Televizor Ambilight 4K

      Inovator. Captivant. Incredibil.

      • Televizor AMBILIGHT de 108 cm (43")
      • QLED 4K
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Filmele, sporturile, videoclipurile muzicale şi jocurile trec dincolo de ecran, pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.

      QLED 4K pentru vizualizare realistă şi calitate Quantum Dot a culorilor

      QLED 4K pentru vizualizare realistă şi calitate Quantum Dot a culorilor

      Culori realiste. Scene extrem de clare. Este perfecţiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu 4k (UHD), acesta este televizorul Ambilight care se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.

      Apropie-te de detalii cu precizia pixelilor

      Apropie-te de detalii cu precizia pixelilor

      Cu 8 milioane de pixeli care funcţionează în armonie, această vizionare 4K nu se compară cu nimic altceva. Oferind cele mai clare imagini pentru a reda cadre realiste mai detaliate, nimic nu surprinde momentul mai realist decât acest televizor Philips Ambilight.

      Dolby Atmos creează un sunet de tip cinema

      Dolby Atmos creează un sunet de tip cinema

      Pregăteşte-te. Dolby Atmos creează sunetul exact aşa cum a intenţionat regizorul. Fiecare moment te transpune şi mai mult în cadru. Indiferent că este vorba de filme, seriale, sport sau jocuri, curând vei fi transpus în mijlocul acţiunii.

      DTS:X pentru audiţii mai captivante ale sunetelor 3D

      DTS:X pentru audiţii mai captivante ale sunetelor 3D

      DTS:X face toată diferenţa, cu un sunet atât de real încât este ca şi cum ai fi acolo. Cu tehnologia audio 3D care adaugă o altă dimensiune sunetului, îţi va transforma în curând camera de zi într-o sală de spectacol.

      Ţine conţinutul mai aproape cu Titan OS

      Ţine conţinutul mai aproape cu Titan OS

      Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.

      Conectează-te cu uşurinţă la reţeaua locuinţei tale inteligente

      Conectează-te cu uşurinţă la reţeaua locuinţei tale inteligente

      Compatibilitatea cu Matter Smart Home oferă o integrare perfectă în reţeaua existentă a locuinţei tale inteligente. Pentru a controla televizorul din aplicaţia Matter Smart Home sau cu serviciile de control vocal, apasă pur şi simplu butonul de pe telecomandă şi vorbeşte. Redu intensitatea luminilor. Reglează termostatul. Porneşte chiar şi televizorul Philips Ambilight. O singură comandă face totul. Televizorul este compatibil şi cu difuzoarele inteligente Google şi cu Apple AirPlay.

      Dimensiuni mai mari din care poţi alege

      Dimensiuni mai mari din care poţi alege

      Ecran mic de 43 inchi. Televizor impresionant de 85 inchi. Şi orice alte dimensiuni intermediare. Totul se rezumă la a oferi mai multe opţiuni, doar pentru a te asigura că televizorul tău se integrează frumos. Cu şase dimensiuni diferite, vei selecta cu siguranţă televizorul perfect pentru locuinţa ta.

      Adu un plus claritate fiecărui cuvânt cu Vocal Boost

      Bucură-te de cuvinte auzite cu precizie. Vocal Boost permite ascultătorului să crească sau să reducă volumul conversaţiei fără niciun efect asupra sunetului de fundal. Astfel, nu vei pierde niciun moment, acum că fiecare propoziţie rostită este transmisă cu o claritate mai mare.

      Conectivitate gata de joc

      HDMI 2.1 şi VRR te ajută să profiţi la maximum de consolă, cu un joc mai rapid şi o grafică mai stabilă. Cu setarea de întârziere de intrare scăzută, care se activează automat atunci când porneşti consola, toate sunt pregătite pentru un nivel superior de joc.

      Concept european

      Suport pentru margini, cadru subţire elegant, televizor QLED remarcabil - un design european la cel mai înalt nivel. Setează Ambilight la modul de relaxare pentru a-ţi umple camera cu culoare cât timp televizorul este inactiv. Iar cu telecomanda sa din plastic reciclat şi ambalajul din carton certificat FSC, chiar şi documentaţia însoţitoare este atent gândită şi imprimată pe hârtie reciclată.

      Specificaţii tehnice

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • AmbiSleep
        • Muzică Ambilight
        • Mod pentru jocuri
        • Mod de iluminare odihnitoare
        • Sunrise Alarm
        • Adaptare la culoarea peretelui
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        43  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        108  cm
        Rezoluţie panou
        3840x2160p
        Rată de reîmprospătare nativă
        60  Hz
        Procesor de imagine
        Pixel Precise Ultra HD
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Joc
        • Compatibil HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personal
        • Ultra rezoluţie
        Tehnologie de afişare
        4K Ultra HD QLED

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplicaţie NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        Sistem operare TITAN
        Dimensiune memorie (Flash)*
        8 GB

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        • Amazon Alexa integrat
        • Funcţionează cu Google Home
        • Telecomandă cu microfon
        Experienţă Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        • Funcţionează cu Apple Home
        Bară de control pentru jocuri
        Bară de joc 2.0
        Suport TTS
        Da

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Audio
        2.0 canale
        Putere de ieşire (RMS)
        20 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvenţe
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Mod AVL
        • Amplificare bas
        • Dolby Media Intelligence
        • Divertisment
        • Egalizator
        • Profil auditiv
        • Mod Noapte
        • Calibrare pentru cameră
        • Personal
        • Amplificare vocală
        Caracteristicile căştilor
        Dolby Atmos pentru căşti
        Motor de sunet
        IntelliSound
        Difuzor principal
        Boxe full-range, bass reflex (FR01A)

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        3
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Redare la o singură atingere
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band
        • Bluetooth 5.2
        • Funcţionează cu Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI1
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC pe HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        EasyLink 2.0
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        Jocuri
        • ALLM
        • VRR HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibil HDR10+

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        2206259
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        F
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        50  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        80  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED
        Tehnologie panou utilizată.
        LCD QLED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        CA, 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,5 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Senzor de lumină
        • Mod Eco
        • Dezactivare imagine (pentru radio)

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • 2 baterii AAA
        • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
        • Telecomandă
        • Suport pentru masă
        • Cablu de alimentare
        • Ghid de utilizare rapidă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă neagră mată
        Designul suportului
        Suport arcuit negru metalic

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        756 mm  mm
        Compatibil cu suport de perete
        200 x 100 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        958 x 563 x 87 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        958 x 625 x 243 mm
        Cutie ambalare (l x H x A)
        1045 x 650 x 133 mm
        Greutate televizor fără suport
        6,76 kg
        Greutate televizor cu suport
        7,08 kg
        Greutate cu ambalaj inclus
        9,8 kg

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări şi regiuni.

