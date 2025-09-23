Verificarea autenticității
Cu Philips LongLife EcoVision, şoferii nu trebuie să se mai preocupe de schimbarea unui bec de far timp de cel puţin 1500 de ore.
Designul de înaltă calitate al filamentului asigură becurilor o durată de viaţă mai mare comparativ cu becurile de far cu halogen standard. Astfel, LongLife EcoVision este alegerea ideală pentru şoferii care îşi doresc un bec de far ecologic.
Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul experienţei tale de condus.
De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips
Este recomandat să le schimbaţi în pereche, pentru performanţă simetrică a luminii
Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2 650º C şi sticlă 800º C) pot rezista şocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică
