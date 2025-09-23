  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    LongLife EcoVision

    LongLife EcoVision

    Conduceți cu atenție

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Durată de funcționare mai mare

    Philips LongLife EcoVision

    Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru faruri? Cu o durată de funcţionare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este singura alegere pentru şoferii care doresc să minimizeze întreţinerea vehiculelor proprii.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Extra durată de viaţă

    Are o durată de viaţă semnificativ mai mare

    Cu Philips LongLife EcoVision, şoferii nu trebuie să se mai preocupe de schimbarea unui bec de far timp de cel puţin 1500 de ore.

    Minimizarea întreţinerii

    Ecologic

    Designul de înaltă calitate al filamentului asigură becurilor o durată de viaţă mai mare comparativ cu becurile de far cu halogen standard. Astfel, LongLife EcoVision este alegerea ideală pentru şoferii care îşi doresc un bec de far ecologic.

    Certificate ECE

    Utilizare rutieră 100 % legală

    Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul experienţei tale de condus.

    Fişa produsului
    Imagine caracteristică

    Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

    De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

    Imagine caracteristică

    Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

    Este recomandat să le schimbaţi în pereche, pentru performanţă simetrică a luminii

    Imagine caracteristică

    Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

    Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2 650º C şi sticlă 800º C) pot rezista şocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică

    &Icirc;ntreţinere redusă

    Întreţinere redusă

    Designul de înaltă calitate al filamentului

    Datorită Philips LongLifeEcoVision, ai nevoie de un număr semnificativ mai redus de înlocuiri ale lămpilor. Aceasta o face lampa ideală pentru autovehicule cu tensiuni înalte.

    Aflați mai multe despre iluminatul nostru auto

    Selectați becurile pentru faruri Philips LongLife EcoVision

    LongLife EcoVision
    LongLife EcoVision

