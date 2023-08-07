Asistenţă Philips Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?

Pentru a afla care biberoane şi tetine Philips Avent sunt compatibile unele cu altele, consultă informaţiile de mai jos.



În cele 4 secţiuni de mai jos, vei găsi tot ce trebuie să ştii despre compatibilitatea Philips Avent:

Natural şi Natural Response

Sticlă naturală

Anti-colici

Dispozitiv anticolici AirFree.

Fiecare secţiune prezintă o combinaţie diferită de elemente, împreună cu o bifă sau o cruce, pentru a indica dacă această combinaţie este compatibilă sau nu.

Natural şi Natural Response Imaginea de mai jos indică ce produse Philips Avent sunt compatibile cu biberoanele, inelele filetate şi tetinele Natural şi Natural Response.



Cele mai bune sugestii pentru Philips Avent Natural şi Natural Response: Acelaşi inel filetat se vinde atât cu biberoanele Natural, cât şi cu cele Natural Response. Aceasta înseamnă că poţi schimba între ele inelele filetate. Sticlă naturală Imaginea de mai jos indică ce produse Philips Avent sunt compatibile cu biberoanele noastre din sticlă Natural.



Cele mai bune sugestii pentru biberoanele din sticlă Philips Avent Natural: Cu biberoanele din sticlă, poţi utiliza inele şi tetine atât Natural, cât şi Natural Response.

Dacă ai tetine anticolici/inele filetate sau dispozitivul anticolici AirFree, acestea nu sunt compatibile cu biberoanele din sticlă Natural. Anti-colici Imaginea de mai jos indică ce produse Philips Avent sunt compatibile cu biberoanele, inelele filetate şi tetinele anticolici. Dispozitiv anticolici AirFree Imaginea de mai jos indică ce produse Philips Avent sunt compatibile cu dispozitivul anticolici AirFree.



Cele mai bune sugestii pentru dispozitivul anticolici AirFree Philips Avent: Poţi utiliza dispozitivul anticolici AirFree cu orice biberon din plastic Philips Avent (dar nu din sticlă).

Dacă utilizezi o tetină Philips Avent Natural Response sau anticolici şi inelul filetat aferent, dispozitivul anticolici AirFree este compatibil. Asistenţă suplimentară Te rugăm să ne contactezi dacă ai întrebări sau nelămuriri privind compatibilitatea produselor dvs. Philips Avent.