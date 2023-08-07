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Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?

Pentru a afla care biberoane şi tetine Philips Avent sunt compatibile unele cu altele, consultă informaţiile de mai jos.

În cele 4 secţiuni de mai jos, vei găsi tot ce trebuie să ştii despre compatibilitatea Philips Avent:

  • Natural şi Natural Response 

  • Sticlă naturală 

  • Anti-colici 

  • Dispozitiv anticolici AirFree.

Fiecare secţiune prezintă o combinaţie diferită de elemente, împreună cu o bifă sau o cruce, pentru a indica dacă această combinaţie este compatibilă sau nu.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCY906/03, SCF039/17. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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