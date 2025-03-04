Asistenţă Philips Ce tetină Natural Response se potriveşte cel mai bine bebeluşului meu?

Când sunt hrăniţi cu biberonul, nou-născuţii tind să urmeze tiparul valabil în cazul alăptării la sân. Îţi recomandăm să urmăreşti indiciile bebeluşului tău pentru a găsi cel mai bun debit al tetinei.

Tetinele Natural Response sunt concepute să răspundă la modul în care bea bebeluşul. Cu toate acestea, este posibil să nu cunoşti încă modul în care bebeluşul bea din biberon.

În general, îţi recomandăm să începi cu tetina care vine odată cu biberonul şi să ajustezi de acolo acolo. Dacă nu ai succes după câteva încercări de hrănire, îţi recomandăm să treci la o tetină cu alt debit.

Utilizează o tetină cu un debit mai mare dacă:

Bebeluşul tău nu primeşte suficient lapte din biberon sau

Durata de hrănire este prea lungă (de ex., mai lungă de 30 minute) sau

Bebeluşul adoarme în timpul hrănirii, devine frustrat sau se joacă cu tetina în loc să bea.

Utilizează o tetină cu un debit mai mic dacă:

Bebeluşul bea laptele cu înghiţituri mari sau

Laptele i se scurge din gură în timpul hrănirii.

Lasă stilul de băut al bebelușului să te ghideze, nu vârsta lui. Bebeluşii care au un stil de băut entuziast folosesc adesea sucţiune puternică şi compresie în timp ce beau, ceea ce duce la un debit mai mare de lapte. Prin urmare, aceştia au nevoie, de obicei, de un debit mai mic al tetinei, cum ar fi tetina numărul 1 sau 2, pentru a evita revărsarea. Este posibil ca bebeluşii care beau lent şi constant să prefere un debit mai mare al tetinei (cum ar fi tetina cu numărul 4 sau 5/6) pentru a asigura un flux suficient de lapte, indiferent de vârstă.

Dacă ai utilizat tetina Philips Avent Natural anterioară, este posibil ca bebeluşul tău să aibă nevoie de un debit mai mare cu tetina cu Natural Response, deoarece este obişnuit să îi curgă mai mult lapte rapid, cu mai puţin efort.

Debite disponibile ale tetinelor şi configuraţii ale biberoanelor Tetinele Philips Avent Natural Response sunt disponibile în debite de la 1 la 5 în Statele Unite şi Canada şi de la 1 la 6 în alte ţări. Tetinele cu cel mai mare debit, 6, sunt mai potrivite pentru lichidele mai groase sau bebeluşii care doresc un debit rapid.