Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Afişajul de 10 biţi oferă o profunzime bogată a culorii cu 1,07 miliarde de culori şi procesare internă de 12 biţi pentru recrearea culorilor uniforme, naturale, fără gradaţii şi dungi de culori.
Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.
Spre deosebire de butonul tradiţional de monitor KVM încorporat, Smart KVM permite comutarea între surse prin apăsarea unui buton de pe tastatură. Când toate dispozitivele sunt conectate corect, utilizatorii pot comuta cu uşurinţă între surse apăsând de trei ori pe tasta „Ctrl”.
Tehnologia SoftBlue oferă un confort vizual sporit şi protecţie împotriva efectelor negative asupra sănătăţii cauzate de expunerea prelungită la lumina albastră. Datorită panoului cu emisii reduse de lumină albastră, raportul dintre lumina emisă de afişaj în intervalul 415–455 nm şi cel din 400–500 nm este redus la mai puţin de 50%. Astfel, tehnologia SoftBlue asigură un confort vizual optim, minimizează oboseala oculară şi susţine concentrarea pe termen lung. În plus, tehnologia LED SoftBlue este testată şi certificată TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) pentru eficienţa sa în reducerea emisiilor de lumină albastră.
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.