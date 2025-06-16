Căutare termeni

    Monitoarele Philips îndeplinesc cerinţele profesioniştilor polivalenţi şi dinamici din zilele noastre, oferind o gamă vastă de soluţii inovatoare concepute pentru a maximiza productivitatea, a furniza imagini realiste, a spori bunăstarea şi a proteja mediul.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Tehnologie IPS

    Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

    Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

    Culori în 10 biţi

    1,07 miliarde culori pentru gradaţii şi detalii fine

    Afişajul de 10 biţi oferă o profunzime bogată a culorii cu 1,07 miliarde de culori şi procesare internă de 12 biţi pentru recrearea culorilor uniforme, naturale, fără gradaţii şi dungi de culori.

    Rezoluţie 4K UHD UltraClear

    Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

    Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

    Feature Image SmartKVM

    SmartKVM: pentru comutarea uşoară între surse.

    Spre deosebire de butonul tradiţional de monitor KVM încorporat, Smart KVM permite comutarea între surse prin apăsarea unui buton de pe tastatură. Când toate dispozitivele sunt conectate corect, utilizatorii pot comuta cu uşurinţă între surse apăsând de trei ori pe tasta „Ctrl”.

    SoftBlue_Feature Image

    Tehnologie SoftBlue: pentru vizionare confortabilă

    Tehnologia SoftBlue oferă un confort vizual sporit şi protecţie împotriva efectelor negative asupra sănătăţii cauzate de expunerea prelungită la lumina albastră. Datorită panoului cu emisii reduse de lumină albastră, raportul dintre lumina emisă de afişaj în intervalul 415–455 nm şi cel din 400–500 nm este redus la mai puţin de 50%. Astfel, tehnologia SoftBlue asigură un confort vizual optim, minimizează oboseala oculară şi susţine concentrarea pe termen lung. În plus, tehnologia LED SoftBlue este testată şi certificată TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) pentru eficienţa sa în reducerea emisiilor de lumină albastră.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

    Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

    Feature Image EasyRead mode_non Pivot

    Mod EasyRead pentru o experienţă similară cititului de pe hârtie

    Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

    MultiView oferă conectare şi vizionare duble simultane

    Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.

    Curbat

    Monitoare curbate

    Monitoarele curbate Philips duc această experiență la un nivel superior, învăluindu-te discret și acoperindu-ți câmpul vizual cu o curbură ce imită forma naturală a ochiului.

    Soluții de andocare

    Soluții de andocare

    Bucurați-vă de confortul unei conexiuni unice prin USB-C, care simplifică configurarea și crește productivitatea. Monitoarele de andocare Philips prelungesc durata bateriei, elimină adaptoarele suplimentare și permit conectarea directă a tuturor dispozitivelor, menținând spațiul ordonat.

    Videoconferinţe

    Monitorul Philips pentru videoconferințe oferă o soluție completă și integrată pentru apeluri video, cu o cameră web, microfon și difuzoare încorporate pentru suport audio-vizual complet. Proiectat pentru confort și eficiență, acesta include tehnologia avansată Philips, andocare USB-C și consolidarea dispozitivelor pentru a economisi spațiu, energie și costuri—perfect pentru spațiile de lucru compacte.

    * Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
    * Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
    * Zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976
    * Reţine că rezoluţia maximă este de 3840 x 2160 la 60 Hz, 8 biţi, atunci când conectarea în serie se realizează prin Thunderbolt 4.
    * Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.
    * Alimentarea cu energie prin Thunderbolt a acestui afişaj este de până la 100 W (96 W în nominală); alimentarea maximă cu energie va depinde de dispozitiv.
    * La calcularea economiilor la costurile cu energia oferite de PowerSensor, sunt excluse atât USB, cât şi alimentarea cu energie.
    * Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
    * Garanţia de 5 ani este o garanţie limitată voluntară a producătorului. Se aplică numai în ţările enumerate pe această pagină: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Pentru consumatori, aceasta este furnizată în plus faţă de drepturile lor legale în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi fără a le afecta. Pentru utilizatorii finali care nu sunt consumatori (întreprinderi/profesionişti), se aplică numai termenii de garanţie limitată ai producătorului.
    * Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
    * Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

