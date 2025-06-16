* Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

* Zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976

* Reţine că rezoluţia maximă este de 3840 x 2160 la 60 Hz, 8 biţi, atunci când conectarea în serie se realizează prin Thunderbolt 4.

* Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.

* Alimentarea cu energie prin Thunderbolt a acestui afişaj este de până la 100 W (96 W în nominală); alimentarea maximă cu energie va depinde de dispozitiv.

* La calcularea economiilor la costurile cu energia oferite de PowerSensor, sunt excluse atât USB, cât şi alimentarea cu energie.

* Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

* Garanţia de 5 ani este o garanţie limitată voluntară a producătorului. Se aplică numai în ţările enumerate pe această pagină: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Pentru consumatori, aceasta este furnizată în plus faţă de drepturile lor legale în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi fără a le afecta. Pentru utilizatorii finali care nu sunt consumatori (întreprinderi/profesionişti), se aplică numai termenii de garanţie limitată ai producătorului.

* Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.