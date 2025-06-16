Căutare termeni
Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.
DisplayHDR 400 certificat VESA oferă o optimizare semnificativă faţă de afişajele SDR obişnuite. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 400 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării globale şi luminozităţii de până la 400 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.
Monitoarele desktop oferă o experienţă a utilizatorului personală, care se potriveşte foarte bine şi unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziţionat(ă) în centrul biroului.
Spre deosebire de butonul tradiţional de monitor KVM încorporat, Smart KVM permite comutarea între surse prin apăsarea unui buton de pe tastatură. Când toate dispozitivele sunt conectate corect, utilizatorii pot comuta cu uşurinţă între surse apăsând de trei ori pe tasta „Ctrl”.
Ecranul SuperWide 32:9 de 49”, cu rezoluţie de 5120 x 1440, este conceput pentru a înlocui configuraţiile cu mai multe ecrane, pentru o vizualizare extrem de largă. Este ca şi cum ai avea două afişaje Quad HD 16:9 de 27” alăturate. Monitoarele SuperWide oferă un ecran echivalent cu două monitoare, fără configuraţiile complicate.
Cu această caracteristică, beneficiezi de videoconferinţe confortabile. Prin reglarea camerei web înainte şi înapoi la 30 de grade, utilizatorii pot acum să apeleze confortabil şi să participe la şedinţe din orice poziţie adecvată pentru ei.
Această caracteristică este perfectă pentru videoconferinţe cu mai multe persoane. Când una sau mai multe persoane intră în raza camerei web, funcţia pe bază de AI va regla automat zoomul pentru a include toţi membrii echipei. De asemenea, când participanţii părăsesc raza camerei web, aceasta se va regla în consecinţă, astfel că este ideală pentru şedinţe lungi, precum şi pentru apeluri în echipă.
Spaţiul de stocare pentru căşti este de neegalat cu această caracteristică. Trage cu atenţie cârligul situat pe partea laterală a monitorului: această caracteristică asigură un desktop ordonat şi oferă o soluţie de gestionare a cablurilor la îndemână pentru spaţiul tău de lucru.
