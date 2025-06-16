  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Bucurați-vă de confortul unei singure conexiuni care simplifică setarea și crește productivitatea cu monitoarele de andocare USB-C Philips. Cu un singur cablu încărcați laptopul, conectați toate dispozitivele la monitor, realizați legătura în serie și încărcați telefonul, menținând spațiul de lucru curat. O soluție all-in-one care economisește spațiu și simplifică munca.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie produs faţă

    Afişaj VA

    Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

    Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 pentru imagini remarcabile, mai realiste

    DisplayHDR 400 certificat VESA oferă o optimizare semnificativă faţă de afişajele SDR obişnuite. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 400 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării globale şi luminozităţii de până la 400 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.

    Design curbat al afişajului

    Design curbat al afişajului pentru o experienţă mai captivantă

    Monitoarele desktop oferă o experienţă a utilizatorului personală, care se potriveşte foarte bine şi unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziţionat(ă) în centrul biroului.

    Feature Image SmartKVM

    SmartKVM: pentru comutarea uşoară între surse.

    Spre deosebire de butonul tradiţional de monitor KVM încorporat, Smart KVM permite comutarea între surse prin apăsarea unui buton de pe tastatură. Când toate dispozitivele sunt conectate corect, utilizatorii pot comuta cu uşurinţă între surse apăsând de trei ori pe tasta „Ctrl”.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    Ecran SuperWide 32:9 conceput pentru a înlocui configuraţiile cu mai multe ecrane

    Ecranul SuperWide 32:9 de 49”, cu rezoluţie de 5120 x 1440, este conceput pentru a înlocui configuraţiile cu mai multe ecrane, pentru o vizualizare extrem de largă. Este ca şi cum ai avea două afişaje Quad HD 16:9 de 27” alăturate. Monitoarele SuperWide oferă un ecran echivalent cu două monitoare, fără configuraţiile complicate.

    Feature Image Adjustable webcam_49B2U6900CH

    Cameră web reglabilă: pentru videoconferinţe confortabile.

    Cu această caracteristică, beneficiezi de videoconferinţe confortabile. Prin reglarea camerei web înainte şi înapoi la 30 de grade, utilizatorii pot acum să apeleze confortabil şi să participe la şedinţe din orice poziţie adecvată pentru ei.

    Feature Image Webcam Autoframing

    Încadrare automată a camerei web pe bază de AI: pentru apeluri video dinamice.

    Această caracteristică este perfectă pentru videoconferinţe cu mai multe persoane. Când una sau mai multe persoane intră în raza camerei web, funcţia pe bază de AI va regla automat zoomul pentru a include toţi membrii echipei. De asemenea, când participanţii părăsesc raza camerei web, aceasta se va regla în consecinţă, astfel că este ideală pentru şedinţe lungi, precum şi pentru apeluri în echipă.

    Feature Image Earphone Hook_B2U

    Cârlig pentru căşti: pentru depozitare personalizabilă

    Spaţiul de stocare pentru căşti este de neegalat cu această caracteristică. Trage cu atenţie cârligul situat pe partea laterală a monitorului: această caracteristică asigură un desktop ordonat şi oferă o soluţie de gestionare a cablurilor la îndemână pentru spaţiul tău de lucru.

    Andocare USB-C Pro

    Andocare USB-C Pro

    Pentru utilizatorii profesioniști care au nevoie de cea mai avansată și completă soluție, Philips a creat monitoare cu andocare hibridă verticală, oferind o conectivitate și mai versatilă, cu replicare universală de porturi și calitate superioară pentru alimentare, transfer de date și transmisie audio/video.

    Dock USB-C

    Dock USB-C

    Cea mai bună soluție pentru mediile corporative și de birou este andocarea USB-C unică, care combină USB-C, RJ45 și DP-out pentru un plus de comoditate. Aceasta înlocuiește perfect stațiile de andocare externe voluminoase, reducând aglomerația de pe birou și oferind în același timp o conectivitate ridicată.

    O soluție pentru toți

    Conexiune hibridă

    Parte a gamei noastre Pro Docking, monitoarele Philips sunt compatibile și cu laptopurile care se conectează doar prin USB-A tradițional. Modelele hibride au o stație de andocare USB integrată cu tehnologie DisplayLink pentru replicare universală de porturi, oferind acces la perifericele de birou – tastatură, mouse și Ethernet RJ-45 – printr-un singur cablu USB-C/A cu împletitură dublă.

    * Raza arcului de curbă al afişajului în mm
    * Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
    * Zonă sRGB pe baza CIE1976
    * Zonă sRGB pe baza CIE1931
    * Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
    * Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.
    * Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
    * În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
    * Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
    * Garanţia de 5 ani este o garanţie limitată voluntară a producătorului. Se aplică numai în ţările enumerate pe această pagină: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Pentru consumatori, aceasta este furnizată în plus faţă de drepturile lor legale în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi fără a le afecta. Pentru utilizatorii finali care nu sunt consumatori (întreprinderi/profesionişti), se aplică numai termenii de garanţie limitată ai producătorului.
    * Culorile de pe afişaj se reduc la 8 biţi, rezoluţia maximă a HDMI poate fi 5120 x 1440 la 75 Hz, iar DisplayPort poate fi 5120 x 1440 la 120 Hz
    * Este pentru laptop cu DSC. Dacă nu, rezoluţia maximă a intrării şi ieşirii Thunderbolt 4 poate fi 5120 x 1440 la 60 Hz, culoarea afişajului de 8 biţi şi USB 3.2 Gen1.
    * Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.
    * Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
    * Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

