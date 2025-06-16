* Raza arcului de curbă al afişajului în mm

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

* Zonă sRGB pe baza CIE1976

* Zonă sRGB pe baza CIE1931

* Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt

* Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.

* Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.

* În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.

* Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

* Garanţia de 5 ani este o garanţie limitată voluntară a producătorului. Se aplică numai în ţările enumerate pe această pagină: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Pentru consumatori, aceasta este furnizată în plus faţă de drepturile lor legale în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi fără a le afecta. Pentru utilizatorii finali care nu sunt consumatori (întreprinderi/profesionişti), se aplică numai termenii de garanţie limitată ai producătorului.

* Culorile de pe afişaj se reduc la 8 biţi, rezoluţia maximă a HDMI poate fi 5120 x 1440 la 75 Hz, iar DisplayPort poate fi 5120 x 1440 la 120 Hz

* Este pentru laptop cu DSC. Dacă nu, rezoluţia maximă a intrării şi ieşirii Thunderbolt 4 poate fi 5120 x 1440 la 60 Hz, culoarea afişajului de 8 biţi şi USB 3.2 Gen1.

* Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.

* Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.