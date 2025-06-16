Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
DisplayHDR 400 certificat VESA oferă o optimizare semnificativă faţă de afişajele SDR obişnuite. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 400 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării globale şi luminozităţii de până la 400 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.
Această caracteristică este perfectă pentru videoconferinţe cu mai multe persoane. Când una sau mai multe persoane intră în raza camerei web, funcţia pe bază de AI va regla automat zoomul pentru a include toţi membrii echipei. De asemenea, când participanţii părăsesc raza camerei web, aceasta se va regla în consecinţă, astfel că este ideală pentru şedinţe lungi, precum şi pentru apeluri în echipă.
Cu această caracteristică, beneficiezi de videoconferinţe confortabile. Prin reglarea camerei web înainte şi înapoi la 30 de grade, utilizatorii pot acum să apeleze confortabil şi să participe la şedinţe din orice poziţie adecvată pentru ei.
Această caracteristică permite confidenţialitatea şi colaborarea optimă atunci când lucrezi într-un birou aglomerat. Pentru a transmite altor persoane că sunt ocupaţi, utilizatorii pot apăsa pur şi simplu tasta rapidă Busylight aflată în meniul din stânga jos al monitorului, iar lumina de pe camera web va deveni roşie. În plus, caracteristica Busylight se poate sincroniza şi cu starea din Microsoft Teams a utilizatorului.
Ecranul SuperWide 32:9 de 49”, cu rezoluţie de 5120 x 1440, este conceput pentru a înlocui configuraţiile cu mai multe ecrane, pentru o vizualizare extrem de largă. Este ca şi cum ai avea două afişaje Quad HD 16:9 de 27” alăturate. Monitoarele SuperWide oferă un ecran echivalent cu două monitoare, fără configuraţiile complicate.
Tehnologia SoftBlue oferă un confort vizual sporit şi protecţie împotriva efectelor negative asupra sănătăţii cauzate de expunerea prelungită la lumina albastră. Datorită panoului cu emisii reduse de lumină albastră, raportul dintre lumina emisă de afişaj în intervalul 415–455 nm şi cel din 400–500 nm este redus la mai puţin de 50%. Astfel, tehnologia SoftBlue asigură un confort vizual optim, minimizează oboseala oculară şi susţine concentrarea pe termen lung. În plus, tehnologia LED SoftBlue este testată şi certificată TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) pentru eficienţa sa în reducerea emisiilor de lumină albastră.
Spaţiul de stocare pentru căşti este de neegalat cu această caracteristică. Trage cu atenţie cârligul situat pe partea laterală a monitorului: această caracteristică asigură un desktop ordonat şi oferă o soluţie de gestionare a cablurilor la îndemână pentru spaţiul tău de lucru.
Afişajul Philips respectă standardul TUV Rheinland Eyesafe® pentru a te proteja cu adevărat de expunerea îndelungată la lumină albastră. Filtrul de lumină albastră permanent activat nu numai că ajută la reducerea solicitării ochilor, ci garantează şi integritatea culorilor.
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.