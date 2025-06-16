* Raza arcului de curbă al afişajului în mm

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

* Zonă sRGB pe baza CIE1976

* Zonă sRGB pe baza CIE1931

* Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt

* Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.

* Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.

* Alimentarea cu energie prin USB-C a acestui afişaj este de până la 100 W (96 W în mod tipic); alimentarea maximă cu energie va depinde de dispozitiv.

* La calcularea economiilor la costurile cu energia oferite de PowerSensor, sunt excluse atât USB, cât şi alimentarea cu energie.

* Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

* Când încadrarea automată a camerei web este activată, calitatea pixelilor camerei web ar fi de 2M. Când încadrarea automată a camerei web este dezactivată, calitatea pixelilor camerei web ar fi de 5M.

* În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 2.5G.

* Garanţia de 5 ani este o garanţie limitată voluntară a producătorului. Se aplică numai în ţările enumerate pe această pagină: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Pentru consumatori, aceasta este furnizată în plus faţă de drepturile lor legale în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi fără a le afecta. Pentru utilizatorii finali care nu sunt consumatori (întreprinderi/profesionişti), se aplică numai termenii de garanţie limitată ai producătorului.

* Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.