    Professional use
    1 recenzii

    Curved Business Monitor

    Redefinirea productivităţii fluxului de lucru

    Monitoare Philips

    Curved

    Monitoare curbate Philips îmbunătățesc experiența de lucru personală printr-un design care urmărește câmpul vizual și forma naturală a ochiului. Rezultatul este un efect subtil de imersiune care te menține concentrat, reduce distragerile și oferă un confort ergonomic superior la vizualizare.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 pentru imagini remarcabile, mai realiste

    DisplayHDR 400 certificat VESA oferă o optimizare semnificativă faţă de afişajele SDR obişnuite. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 400 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării globale şi luminozităţii de până la 400 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.

    Încadrare automată a camerei web îmbunătăţită cu AI

    Încadrare automată a camerei web pe bază de AI: pentru apeluri video dinamice.

    Această caracteristică este perfectă pentru videoconferinţe cu mai multe persoane. Când una sau mai multe persoane intră în raza camerei web, funcţia pe bază de AI va regla automat zoomul pentru a include toţi membrii echipei. De asemenea, când participanţii părăsesc raza camerei web, aceasta se va regla în consecinţă, astfel că este ideală pentru şedinţe lungi, precum şi pentru apeluri în echipă.

    Cameră web reglabilă

    Cameră web reglabilă: pentru videoconferinţe confortabile.

    Cu această caracteristică, beneficiezi de videoconferinţe confortabile. Prin reglarea camerei web înainte şi înapoi la 30 de grade, utilizatorii pot acum să apeleze confortabil şi să participe la şedinţe din orice poziţie adecvată pentru ei.

    Feature Image Busylight

    Busylight: pentru setarea stării de lucru

    Această caracteristică permite confidenţialitatea şi colaborarea optimă atunci când lucrezi într-un birou aglomerat. Pentru a transmite altor persoane că sunt ocupaţi, utilizatorii pot apăsa pur şi simplu tasta rapidă Busylight aflată în meniul din stânga jos al monitorului, iar lumina de pe camera web va deveni roşie. În plus, caracteristica Busylight se poate sincroniza şi cu starea din Microsoft Teams a utilizatorului.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    Ecran SuperWide 32:9 conceput pentru a înlocui configuraţiile cu mai multe ecrane

    Ecranul SuperWide 32:9 de 49”, cu rezoluţie de 5120 x 1440, este conceput pentru a înlocui configuraţiile cu mai multe ecrane, pentru o vizualizare extrem de largă. Este ca şi cum ai avea două afişaje Quad HD 16:9 de 27” alăturate. Monitoarele SuperWide oferă un ecran echivalent cu două monitoare, fără configuraţiile complicate.

    SoftBlue_Feature Image

    Tehnologie SoftBlue: pentru vizionare confortabilă

    Tehnologia SoftBlue oferă un confort vizual sporit şi protecţie împotriva efectelor negative asupra sănătăţii cauzate de expunerea prelungită la lumina albastră. Datorită panoului cu emisii reduse de lumină albastră, raportul dintre lumina emisă de afişaj în intervalul 415–455 nm şi cel din 400–500 nm este redus la mai puţin de 50%. Astfel, tehnologia SoftBlue asigură un confort vizual optim, minimizează oboseala oculară şi susţine concentrarea pe termen lung. În plus, tehnologia LED SoftBlue este testată şi certificată TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) pentru eficienţa sa în reducerea emisiilor de lumină albastră.

    Feature Image Earphone Hook_B2U

    Cârlig pentru căşti: pentru depozitare personalizabilă

    Spaţiul de stocare pentru căşti este de neegalat cu această caracteristică. Trage cu atenţie cârligul situat pe partea laterală a monitorului: această caracteristică asigură un desktop ordonat şi oferă o soluţie de gestionare a cablurilor la îndemână pentru spaţiul tău de lucru.

    Feature Image Eyesafe_TUV certified logo with ID_RPF 50

    Protecţie certificată Eyesafe la lumină albastră şi acurateţe a culorilor

    Afişajul Philips respectă standardul TUV Rheinland Eyesafe® pentru a te proteja cu adevărat de expunerea îndelungată la lumină albastră. Filtrul de lumină albastră permanent activat nu numai că ajută la reducerea solicitării ochilor, ci garantează şi integritatea culorilor.

    Unghi larg de vizualizare

    Unghi larg de vizualizare

    Ecranele ultra-wide fără ramă sunt ideale pentru utilizatorii care lucrează în multitasking, înlocuind configurațiile cu mai multe monitoare. Cu o curbură imersivă de 1500R/1800R, acestea extind câmpul vizual și activează vederea periferică pentru un confort vizual superior.

    Dock USB-C

    Dock USB-C

    Disponibile într-o gamă variată de monitoare curbate, cele cu stație de andocare USB 3.2 Type-C integrată cu Power Delivery îți oferă avantajul transferului de date la viteză ridicată, precum și conectivitate flexibilă, atât la birou, cât și acasă.

    O soluţie pentru toată lumea

    O soluţie pentru toată lumea

    Monitoarele curbate Philips au fost special concepute pentru a imita curbura naturală a ochiului, reducând distorsiunile şi distragerea atenţiei şi creând în acelaşi timp un efect captivant subtil, care te transpune în acţiune. Disponibile în formate de 24”, 27”, 32”, 34”, 43” şi 49”, monitoarele Philips oferă o soluţie pentru toată lumea.

