Monitoare portabile

16B1P3302D/00
Performanţă, adaptabilitate, lucru în mişcare
Acest monitor este portabil şi uşor, perfect pentru îmbunătăţirea productivităţii fluxului de lucru atunci când călătoreşti. Când te afli în deplasare, caracteristica USB-C dublu facilitează partajarea şi prezentarea materialului sau rularea unei setări cu mai multe ecrane.Vezi toate beneficiile
Atunci când faci prezentări clienţilor sau partenerilor, monitoarele portabile Philips îţi permit să ai un ecran suplimentar pentru o vizibilitate mai bună şi o comunicare mai uşoară.
Pentru a valorifica timpul din timpul navetei, utilizatorii pot lucra confortabil pe monitorul portabil Philips, oriunde şi oricând. Uşor de conectat, cablul USB reversibil dublu împletit reîncarcă în acelaşi timp monitorul în uz.
Monitoarele portabile Philips îţi sporesc competitivitatea şi viteza de reacţie în jocurile mobile. Cu un ecran suplimentar care îţi extinde perspectiva şi îmbunătăţeşte precizia, monitoarele portabile Philips sunt aici pentru a te ajuta să câştigi fiecare joc.
Bucură-te de fiecare moment cu monitoarele portabile Philips şi profită la maximum de timpul tău liber. Încarcă-te cu energie şi distrează-te, cu spaţiu suplimentar pentru hobby-urile, pasiunile şi divertismentul tău, fără complicaţii.
Laptop, telefon, monitor – monitoarele portabile Philips oferă cea mai versatilă conexiune pentru o experienţă plug-and-play autentică. Cablul USB dublu împletit cu DisplayLink îţi permite să conectezi orice dispozitiv şi să fii imediat pregătit să prezenţi, să lucrezi sau să foloseşti o staţie de lucru cu două ecrane în mişcare.
Cu mai mult spaţiu pe ecran, utilizatorii mai multe posibilităţi de multitasking. Monitoarele portabile Philips permit utilizatorilor să lucreze cu uşurinţă în mai multe ferestre fără a trece de la una la alta, dublând productivitatea şi extinzând imaginea de ansamblu.
Suportul rabatabil se ajustează de la 0 la 90 de grade, oferindu-ţi flexibilitatea de care ai nevoie pentru a te simţi confortabil oriunde ai nevoie să lucrezi.
Creează-ţi contul gratuit „My Philips” pentru a-ţi înregistra noul monitor. După înregistrare, te vom înştiinţa când sunt disponibile actualizări.
Menţine performanţele ridicate ale monitorului Philips. Dacă există o nouă actualizare de software, o vei găsi aici. Iar dacă ţi-ai pierdut driverele, le poţi descărca tot de aici, gratuit.
Cel mai rapid mod de a rezolva orice problemă tehnică şi de a efectua orice setări este să consulţi ghidul de depanare a monitorului Philips. Foloseşte aceste sfaturi şi sugestii utile pentru a repune monitorul în funcţiune în cel mai scurt timp.
Suntem aici să te ajutăm. Fie că ai nevoie de sfaturi pentru achiziţionarea unui monitor Philips, fie de asistenţă la configurarea acestuia, ne poţi contacta prin telefon, e-mail sau chat online.
