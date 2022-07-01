Monitoare portabile

Conectivitate versatilă

Laptop, telefon, monitor – monitoarele portabile Philips oferă cea mai versatilă conexiune pentru o experienţă plug-and-play autentică. Cablul USB dublu împletit cu DisplayLink îţi permite să conectezi orice dispozitiv şi să fii imediat pregătit să prezenţi, să lucrezi sau să foloseşti o staţie de lucru cu două ecrane în mişcare.