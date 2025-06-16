  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Gama de monitoare Philips pentru uz casnic oferă o selecție variată, inspirată de stilurile de viață moderne. De la fotografi amatori la pasionați de shopping online, de la iubitori de filme la gameri, de la familii la freelanceri care îmbină munca cu plăcerea, Philips are soluția perfectă.

    cu rezoluţie 5K UHD UltraClear

    Rezoluţie 5K Ultra HD (5120 x 2880), pentru imagini ultra-clare

    14,7 milioane de pixeli, pentru imagini incredibil de clare şi de detaliate. Cu rezoluţia 5K Ultra HD, de patru ori mai mare decât Quad HD, vei vedea detalii imposibil de observat până acum.

    DisplayHDR 600

    DisplayHDR 600 pentru elemente vizuale excelente

    DisplayHDR 600 certificat VESA oferă o experienţă vizuală complet diferită. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 600 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării locale a luminii şi luminozităţii de vârf ridicate, de până la 600 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.

    Calman Ready

    Calman Ready: Pentru calibrarea automată şi luminoasă a culorilor

    Această nouă tehnologie permite calibrarea ecranului la o fracţiune din timpul tradiţional, fără a deranja gama de culori frumoasă şi plăcută din punct de vedere estetic. Spre deosebire de calibrarea manuală, monitoarele echipate cu funcţia Calman Ready se vor calibra automat. La rândul său, această automatizare oferă culori vibrante care produc aşa-numita „culoare de calitate Hollywood” şi este cea mai potrivită pentru profesiile care necesită culori precise.

    Feature Image 10-bit (generic glossary)

    1,07 miliarde culori pentru culori uimitoare şi cele mai fine gradaţii

    Acest afişaj oferă o adâncime remarcabilă a culorilor, cu 1,07 miliarde de culori şi o gradaţie optimă, pentru recrearea unor imagini uniforme, precise şi vii. Bucură-te de imagini precise şi realiste, indiferent dacă te joci, vizionezi clipuri video sau lucrezi la proiecte care implică culori cu aplicaţii grafice.

    Feature Image Thunderbolt™ 4 monitor

    Conectivitate rapidă pentru date, video şi Ethernet

    Acest monitor de andocare Philips este echipat cu conexiune Thunderbolt™ 4. Comparativ cu monitoarele USB-C convenţionale, tehnologia Thunderbolt™ 4 oferă viteze de transfer de date ultrarapide, de 40 Gbps, furnizând redare video de înaltă rezoluţie, transport multi-stream pentru conectare în serie, alimentare de până la 90 W a dispozitivelor şi o conexiune Ethernet stabilă de 1 Gbit/s.

    Feature Image Thunderbolt daisy chain setup

    Conectare în serie simplă şi puternică pentru configuraţii cu mai multe monitoare

    Conectarea în serie îţi permite să foloseşti mai multe monitoare şi dispozitive cu un singur port Thunderbolt de pe laptop. Conectează acest monitor la portul Thunderbolt al laptopului, după care poţi conecta un al doilea monitor 4K la portul Thunderbolt al primului monitor.

    Pro-level color accuracy

    Culori vibrante, precise, cu standarde de culoare profesionale

    Acest monitor este echipat pentru a oferi culori vii, realiste, cu suport Wide Display-P3, ideal pentru utilizatorii Apple. Adobe RGB asigură culori precise pentru lucrări profesionale de fotografie şi imprimare, în timp ce sRGB oferă culori consistente şi fiabile pentru utilizare pe web şi de zi cu zi. Perfect pentru creatorii care doresc acurateţe.

    Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

    MultiView oferă conectare şi vizionare duble simultane

    Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.

    Culori superioare HDR.

    Culori superioare HDR.

    Pe măsură ce tehnologia evoluează pentru a imita vederea umană, HDR atinge excelența printr-un contrast superior între negru și alb. Conținutul vizual capătă culori și luminozitate mai ample, iar nuanțele închise și deschise devin mai intense. Afișajul HDR oferă claritate avansată și luminanță realistă.

    * Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
    * Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
    * Acoperire REC709 pe CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 şi Afişaj P3, Acoperire pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.
    * Conformitatea cu lumina albastră scăzută: raportul luminii emise de afişaj în intervalul de la 415 - 455 nm până la 400 - 500 nm este mai mic de 50%.
    * Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.
    * Reţine: camera web cu funcţie de încadrare automată, inclusiv funcţia Zoom in/Out pentru distanţe lungi şi scurte, este controlată şi operată de AI Control.
    * Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
    * Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.

