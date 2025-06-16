Căutare termeni
14,7 milioane de pixeli, pentru imagini incredibil de clare şi de detaliate. Cu rezoluţia 5K Ultra HD, de patru ori mai mare decât Quad HD, vei vedea detalii imposibil de observat până acum.
DisplayHDR 600 certificat VESA oferă o experienţă vizuală complet diferită. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 600 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării locale a luminii şi luminozităţii de vârf ridicate, de până la 600 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.
Această nouă tehnologie permite calibrarea ecranului la o fracţiune din timpul tradiţional, fără a deranja gama de culori frumoasă şi plăcută din punct de vedere estetic. Spre deosebire de calibrarea manuală, monitoarele echipate cu funcţia Calman Ready se vor calibra automat. La rândul său, această automatizare oferă culori vibrante care produc aşa-numita „culoare de calitate Hollywood” şi este cea mai potrivită pentru profesiile care necesită culori precise.
Acest afişaj oferă o adâncime remarcabilă a culorilor, cu 1,07 miliarde de culori şi o gradaţie optimă, pentru recrearea unor imagini uniforme, precise şi vii. Bucură-te de imagini precise şi realiste, indiferent dacă te joci, vizionezi clipuri video sau lucrezi la proiecte care implică culori cu aplicaţii grafice.
Acest monitor de andocare Philips este echipat cu conexiune Thunderbolt™ 4. Comparativ cu monitoarele USB-C convenţionale, tehnologia Thunderbolt™ 4 oferă viteze de transfer de date ultrarapide, de 40 Gbps, furnizând redare video de înaltă rezoluţie, transport multi-stream pentru conectare în serie, alimentare de până la 90 W a dispozitivelor şi o conexiune Ethernet stabilă de 1 Gbit/s.
Conectarea în serie îţi permite să foloseşti mai multe monitoare şi dispozitive cu un singur port Thunderbolt de pe laptop. Conectează acest monitor la portul Thunderbolt al laptopului, după care poţi conecta un al doilea monitor 4K la portul Thunderbolt al primului monitor.
Acest monitor este echipat pentru a oferi culori vii, realiste, cu suport Wide Display-P3, ideal pentru utilizatorii Apple. Adobe RGB asigură culori precise pentru lucrări profesionale de fotografie şi imprimare, în timp ce sRGB oferă culori consistente şi fiabile pentru utilizare pe web şi de zi cu zi. Perfect pentru creatorii care doresc acurateţe.
Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.
