* Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.

* Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt

* Acoperire REC709 pe CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 şi Afişaj P3, Acoperire pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

* Conformitatea cu lumina albastră scăzută: raportul luminii emise de afişaj în intervalul de la 415 - 455 nm până la 400 - 500 nm este mai mic de 50%.

* Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.

* Reţine: camera web cu funcţie de încadrare automată, inclusiv funcţia Zoom in/Out pentru distanţe lungi şi scurte, este controlată şi operată de AI Control.

* Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.