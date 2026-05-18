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  • Monitor Monitor Quad HD
    Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie

MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

5
| (2) Recenzii
Construit pentru precizie
Acest monitor este dotat cu caracteristici care îţi permit să lucrezi cu precizie absolută. Cu rezoluţia sa Full HD, rata de reîmprospătare de 120 Hz şi MPRT de 1 ms, acest monitor afişează imagini detaliate la cea mai mare definiţie.
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Construit pentru precizie

  • Seria 2000

  • 27” (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Imagini de claritate excepţională cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 pixeli

Imagini de claritate excepţională cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 pixeli

Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560x1440. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.

SmartContrast pentru detalii ale nivelului de negru intens

SmartContrast pentru detalii ale nivelului de negru intens

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  3. MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  4. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.