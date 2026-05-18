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27E2N2500/00
Seria 2000
27” (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560x1440. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
5.0
din 5
2
Recenzii
April248
18/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.