Kit de înlocuire a filtrului pentru curăţare umedă, compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Kitul conţine 2 seturi complete de filtre pentru curăţare umedă. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.