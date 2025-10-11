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Seriile 6000 şi 7000 Kit de înlocuire a filtrului umed
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XV1770/10
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Kit de înlocuire a filtrului pentru curăţare umedă, compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Kitul conţine 2 seturi complete de filtre pentru curăţare umedă. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.