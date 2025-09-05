Căutare termeni
TAH7508BK/97
Lasă-te captivat
Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului şi potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obţii sunet bogat, fin şi poţi folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri şi filme.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Căşti wireless supraauriculare
Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.
Suporturile rotunde pentru cupe şi forma elegantă conferă acestor căşti supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuţele pentru cupe din spumă cu memorie menţin confortul în timpul ascultării îndelungate, iar cupele pentru urechi se pliază şi se rotesc spre interior pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă.
Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm şi de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a te bucura de puterea maximă a basului fără a creşte volumul, activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncţional sau al aplicaţiei Philips Headphones.
Te bucuri de mai mult de o zi de ascultare, chiar dacă ai activată anularea zgomotului. O încărcare completă durează doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi oferă încă 3 ore. Poţi folosi, de asemenea, un cablu USB-C pentru a le introduce într-un dispozitiv inteligent cu un port USB-C.
Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.
Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.
Ai uitat vreodată să opreşti căştile? Setează un cronometru în aplicaţia noastră şi acestea se vor opri automat. De asemenea, aplicaţia îţi permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi funcţia de anulare adaptivă a zgomotului şi să preiei controlul asupra nivelurilor. În plus, există o serie de stiluri de sunet presetate: Stilul Voce este ideal pentru podcasturi!
De la muzică la podcasturi, aceste căşti wireless îţi permit să profiţi la maximum de sunetele pe care le iubeşti! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la driverele mari, la standardele sunetului Philips.
