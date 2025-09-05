Durată de redare de până la 60 de ore (45 cu anulare a zgomotului)

Te bucuri de mai mult de o zi de ascultare, chiar dacă ai activată anularea zgomotului. O încărcare completă durează doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi oferă încă 3 ore. Poţi folosi, de asemenea, un cablu USB-C pentru a le introduce într-un dispozitiv inteligent cu un port USB-C.