Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Lasă-te captivat Lasă-te captivat Lasă-te captivat

      Căşti wireless supraauriculare

      TAH7508BK/97

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Lasă-te captivat

      Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului şi potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obţii sunet bogat, fin şi poţi folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri şi filme.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      Căşti wireless supraauriculare

      Produse similare

      Afişează toate Cu anularea zgomotului

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Căşti wireless supraauriculare
      - {discount-value}

      Căşti wireless supraauriculare

      total

      recurring payment

      Lasă-te captivat

      • Anularea zgomotului Pro
      • Căşti supraauriculare uşoare
      • Sunet natural. Bas dinamic
      • Durată de redare de până la 60 de ore

      Bucură-te de anularea zgomotului Pro

      Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.

      Uşoare, confortabile, pliabile şi elegante!

      Suporturile rotunde pentru cupe şi forma elegantă conferă acestor căşti supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuţele pentru cupe din spumă cu memorie menţin confortul în timpul ascultării îndelungate, iar cupele pentru urechi se pliază şi se rotesc spre interior pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă.

      Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

      Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm şi de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a te bucura de puterea maximă a basului fără a creşte volumul, activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncţional sau al aplicaţiei Philips Headphones.

      Durată de redare de până la 60 de ore (45 cu anulare a zgomotului)

      Te bucuri de mai mult de o zi de ascultare, chiar dacă ai activată anularea zgomotului. O încărcare completă durează doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi oferă încă 3 ore. Poţi folosi, de asemenea, un cablu USB-C pentru a le introduce într-un dispozitiv inteligent cu un port USB-C.

      Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

      Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

      Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

      Conectivitatea Bluetooth avansată îţi oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme şi te poţi conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în acelaşi timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt şi fără a se pierde sunetul.

      Aplicaţia Philips Headphones. Personalizează setările şi comenzile

      Ai uitat vreodată să opreşti căştile? Setează un cronometru în aplicaţia noastră şi acestea se vor opri automat. De asemenea, aplicaţia îţi permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi funcţia de anulare adaptivă a zgomotului şi să preiei controlul asupra nivelurilor. În plus, există o serie de stiluri de sunet presetate: Stilul Voce este ideal pentru podcasturi!

      Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips

      De la muzică la podcasturi, aceste căşti wireless îţi permit să profiţi la maximum de sunetele pe care le iubeşti! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la driverele mari, la standardele sunetului Philips.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Sistem acustic
        Închis
        Gamă de frecvenţe
        7 – 40.000 Hz
        Impedanţă
        32 Ohm
        Sensibilitate
        96 dB (1 kHz)
        Diametru difuzor
        40  mm
        Putere maximă de intrare
        30  mW
        Tip de difuzor
        Dinamic
        Hi-Res Audio
        Da

      • Conectivitate

        Versiune Bluetooth
        5.2
        Profiluri Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Rază maximă
        Până la 10  m
        Conectare în mai multe puncte
        Da
        Codec acceptat
        SBC
        Mufă pentru căşti
        3.5  mm

      • Cutie exterioară

        Lungime
        21.6  cm
        Număr de ambalaje
        3
        Lăţime
        21  cm
        Greutate brută
        1.742  kg
        Înălţime
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Greutate netă
        1.12  kg
        Greutate proprie
        0.622  kg

      • Confort

        Întrerupere automată
        Da
        Controlul volumului
        Da
        Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
        Da
        Actualizări de firmware posibile
        Da
        Tip de comenzi
        Buton

      • Alimentare

        Număr de baterii
        1 buc.
        Timp de convorbire
        35 de ore
        Durată de încărcare
        2  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită)
        45  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită)
        60  ore
        Timp de încărcare rapidă
        15 mins for 3 hrs
        Greutatea bateriei (totală)
        12.4  g
        Capacitatea bateriei (căşti)
        600  mAh
        Tip de baterie (căşti)
        Litiu-polimer (încorporată)

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        25.5  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Atârnare
        Lăţime
        19.45  cm
        Adâncime
        6.2  cm
        Număr de produse incluse
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Greutate brută
        0.5  kg
        Greutate netă
        0.303  kg
        Greutate proprie
        0.197  kg

      • Dimensiuni produs

        Înălţime
        21  cm
        Lăţime
        18.7  cm
        Adâncime
        5  cm
        Greutate
        0.271  kg

      • Accesorii

        Cablu audio
        Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,2 m
        Ghid de utilizare rapidă
        Da
        Cablu de încărcare
        Cablu USB-C, 500 mm

      • Design

        Culoare
        Negru
        Stil de purtare
        Cu bandă de cap
        Design pliabil
        Pliere plată/compactă
        Material de contact
        Material textil
        Fixare auriculară
        Supraauriculare
        Tip de cupe
        Design închis

      • Telecomunicaţii

        Microfon pentru apeluri
        1 mic

      • Caracteristici ANC

        Tehnologie ANC
        Hibrid
        Mod Conştientizare
        Da
        Microfon pentru ANC
        4 microfoane
        ANC (Anulare activă a zgomotului)
        Da

      • Asistent vocal

        Asistent vocal compatibil
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Activarea asistentului vocal
        Apasă butonul ANC
        Compatibilitate cu asistenţi vocali
        Da

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.