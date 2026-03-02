Căutare termeni
TAH4500PK/00
Lasă-te purtat de sunetul excelent
Dacă doreşti căşti super-comode cu anulare a zgomotului pentru utilizare zilnică, acestea sunt. Obţii un sunet bogat, cu bas profund chiar şi la volume mici. Perniţele pentru cupele auriculare şi bateria sunt înlocuibile, sporind confortul şi performanţa în anii următori.Vezi toate beneficiile
Difuzoarele de 32 mm cu reglare fină şi Dynamic Bass se combină pentru a-ţi oferi un sunet excelent cu bas plin, bogat, chiar şi la volume mici. Dacă vizionezi un film sau un joc, poţi activa un mod cu latenţă redusă în aplicaţia noastră însoţitoare.
Căştile cu perniţe din piele ecologică moale şi banda de susţinere ajustabilă şi confortabilă îţi oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanşare acustică şi confort, poţi înlocui perniţele din spumă cu memorie atunci când se uzează în timp. De asemenea, poţi schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căştilor când ajunge la sfârşitul duratei de viaţă.
Anularea activă a zgomotului reduce zgomotul extern, astfel încât să te poţi concentra asupra melodiilor, podcasturilor şi apelurilor. O poţi lăsa pe auto sau poţi utiliza aplicaţia Philips Headphones pentru a regla singur nivelurile.
Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.
Cu anularea zgomotului oprită, poţi beneficia de până la 70 de ore de redare la o încărcare completă, iar cu anularea zgomotului obţii până la 50 de ore. Pentru un impuls rapid, încarci doar 5 minute şi obţii un plus de 4 ore.
Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.
Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a regla anularea zgomotului, a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.
Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.
În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.
