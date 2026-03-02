Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Lasă-te purtat de sunetul excelent Lasă-te purtat de sunetul excelent Lasă-te purtat de sunetul excelent

      Căşti cu ataşare pe ureche

      TAH4500PK/00

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Lasă-te purtat de sunetul excelent

      Dacă doreşti căşti super-comode cu anulare a zgomotului pentru utilizare zilnică, acestea sunt. Obţii un sunet bogat, cu bas profund chiar şi la volume mici. Perniţele pentru cupele auriculare şi bateria sunt înlocuibile, sporind confortul şi performanţa în anii următori.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      Căşti cu ataşare pe ureche

      Produse similare

      Afişează toate Cu anularea zgomotului

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Căşti cu ataşare pe ureche
      - {discount-value}

      Căşti cu ataşare pe ureche

      total

      recurring payment

      Lasă-te purtat de sunetul excelent

      • Sunet natural. Bas dinamic
      • Potrivire confortabilă pe ureche
      • Anularea zgomotului
      • Până la 70 de ore de redare

      Sunet excelent chiar şi la volum redus, cu Dynamic Bass

      Difuzoarele de 32 mm cu reglare fină şi Dynamic Bass se combină pentru a-ţi oferi un sunet excelent cu bas plin, bogat, chiar şi la volume mici. Dacă vizionezi un film sau un joc, poţi activa un mod cu latenţă redusă în aplicaţia noastră însoţitoare.

      Potrivire confortabilă şi componente înlocuibile pentru ani de utilizare

      Căştile cu perniţe din piele ecologică moale şi banda de susţinere ajustabilă şi confortabilă îţi oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanşare acustică şi confort, poţi înlocui perniţele din spumă cu memorie atunci când se uzează în timp. De asemenea, poţi schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căştilor când ajunge la sfârşitul duratei de viaţă.

      Ascultă întotdeauna muzică cu funcţia Anularea activă a zgomotului

      Anularea activă a zgomotului reduce zgomotul extern, astfel încât să te poţi concentra asupra melodiilor, podcasturilor şi apelurilor. O poţi lăsa pe auto sau poţi utiliza aplicaţia Philips Headphones pentru a regla singur nivelurile.

      Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă şi asociere uşoară

      Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

      Durată de redare de până la 70 de ore (50 cu anularea zgomotului)

      Cu anularea zgomotului oprită, poţi beneficia de până la 70 de ore de redare la o încărcare completă, iar cu anularea zgomotului obţii până la 50 de ore. Pentru un impuls rapid, încarci doar 5 minute şi obţii un plus de 4 ore.

      Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

      Vocea ta va se va auzi clar atunci când eşti într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

      Aplicaţia Philips Headphones. Personalizează-ţi experienţa

      Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a regla anularea zgomotului, a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.

      Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

      Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

      Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

      În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Sistem acustic
        Închis
        Gamă de frecvenţe
        20 - 20,000 Hz
        Impedanţă
        32 Ohm
        Putere maximă de intrare
        10 mW
        Sensibilitate
        113 dB (1 KHz, 1 mW)
        Diametru difuzor
        32  mm
        Tip de difuzor
        Dinamic

      • Conectivitate

        Versiune Bluetooth
        6,0
        Profiluri Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Rază maximă
        Până la 10  m
        Conectare în mai multe puncte
        Da
        Codec acceptat
        SBC

      • Cutie exterioară

        Lungime
        21.70  cm
        Număr de ambalaje
        3
        Lăţime
        18.50  cm
        Greutate brută
        1.32  kg
        Înălţime
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17759 5
        Greutate netă
        0.50  kg
        Greutate proprie
        0.82  kg

      • Confort

        Controlul volumului
        Da
        Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
        Da
        Google Fast Pair
        Da
        Actualizări de firmware posibile
        Da
        Tip de comenzi
        Buton
        Microsoft Swift Pair
        Da

      • Alimentare

        Număr de baterii
        1 buc.
        Durată de încărcare
        2  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită)
        50  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită)
        70  ore
        Timp de încărcare rapidă
        5 mins for 4 hrs
        Greutatea bateriei (totală)
        9.52  g
        Capacitatea bateriei (căşti)
        500  mAh
        Tip de baterie (căşti)
        Litiu-polimer (încorporată)

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        24.5  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Atârnare
        Lăţime
        19.85  cm
        Adâncime
        5.5  cm
        Număr de produse incluse
        1
        EAN
        48 95229 17759 8
        Greutate brută
        0.332  kg
        Greutate netă
        0.168  kg
        Greutate proprie
        0.164  kg

      • Dimensiuni produs

        Înălţime
        17.84  cm
        Lăţime
        15.84  cm
        Adâncime
        7.37  cm
        Greutate
        0.156  kg

      • Accesorii

        Ghid de utilizare rapidă
        Da

      • Design

        Culoare
        Roz
        Stil de purtare
        Cu bandă de cap
        Design pliabil
        Plat/interior
        Material de contact
        Piele sintetică
        Fixare auriculară
        Supraauriculare
        Tip de cupe
        Design închis

      • Telecomunicaţii

        Microfon pentru apeluri
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20804 9

      • Caracteristici ANC

        Tehnologie ANC
        FB
        Microfon pentru ANC
        3 microfoane
        ANC (Anulare activă a zgomotului)
        Da

      • Asistent vocal

        Asistent vocal compatibil
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Activarea asistentului vocal
        Apasă butonul multifuncţional
        Compatibilitate cu asistenţi vocali
        Da

      • Sustenabilitate

        Carcasă din plastic
        conţine 71% policarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.