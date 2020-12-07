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Producție oprită
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Starwars12
07/12/2020
Magyarország
Kivalo
Star Warsos kiadasa van meg a termeknek. Nagyon jol szuperal, jol birja az akkumulatora es nagyon hasznos a szakallnyiro resze, de jo lenne ha reteszelheto lenne es nem hajolna be.
Avantaje
Ar-ertek arany
Dezavantaje
Szakall nyiro reszen lehetne finomitani
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva
Daviddd
23/01/2019
Magyarország
Remek termék
2017 karácsonya óta használom, jól működik. Egy töltéssel sokáig bírja, pár perc egy borotválkozás.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva
Myhappiness
12/09/2018
Polska
Super goli, golenie przebiega szybko i dokładnie
Jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia. Kupiłam ją chłopakowi i widzę efekty na codzień szybko goli i bardzo dokładnie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Golarka elektryczna do golenia na sucho