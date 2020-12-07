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Producție oprită

Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver

SW3700/07

5
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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5.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kivalo

Star Warsos kiadasa van meg a termeknek. Nagyon jol szuperal, jol birja az akkumulatora es nagyon hasznos a szakallnyiro resze, de jo lenne ha reteszelheto lenne es nem hajolna be.

Avantaje

Ar-ertek arany

Dezavantaje

Szakall nyiro reszen lehetne finomitani

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek termék

2017 karácsonya óta használom, jól működik. Egy töltéssel sokáig bírja, pár perc egy borotválkozás.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Száraz elektromos borotva

12/09/2018

Polska

Polska

Super goli, golenie przebiega szybko i dokładnie

Jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia. Kupiłam ją chłopakowi i widzę efekty na codzień szybko goli i bardzo dokładnie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 SW3700/07 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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