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  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă

Seria 3000Aparat de călcat vertical cu aburi

STH3020/70

4.9
| (29) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Soluţie compactă şi pliabilă
Aparatul de călcat vertical cu abur Seria 3000 este conceput pentru a fi ușor, compact și pliabil, pentru utilizare și depozitare fără efort și pentru reîmprospătarea hainelor oriunde, oricând. Este ideal pentru retușuri rapide, acasă sau în deplasare.
Vezi toate beneficiile

Netezire rapidă a hainelor, acasă şi în deplasare

Soluţie compactă şi pliabilă

  • Rezervor de apă detașabil de 100 ml

  • Gata de utilizare în cca 30 sec.

  • Jet de abur continuu de până la 20 g/min

  • Compact și pliabil

Gata de utilizare în doar 30 de secunde

Gata de utilizare în doar 30 de secunde

Se încălzește rapid, iar indicatorul luminos îți arată când poți începe. Netezești imediat, fără așteptare și fără complicații.

Husă inclusă, pentru depozitare și transport

Husă inclusă, pentru depozitare și transport

Aparatul vine cu o husă practică, ideală pentru călătorii și pentru depozitare ușoară acasă.

Rezervor de apă detașabil de 120 ml pentru umplere ușoară

Rezervorul detașabil de 120 ml este perfect pentru a netezi o întreagă ținută, fără a fi nevoie să-l umpli din nou. Se detașează ușor și se poate umple rapid, direct la chiuvetă.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

29

Recenzii

96%

recomandă acest produs

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Avantaje

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Dezavantaje

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Avantaje

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Referințe

  1. Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 şi Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.