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Rezervor de apă detașabil de 100 ml
Gata de utilizare în cca 30 sec.
Jet de abur continuu de până la 20 g/min
Compact și pliabil
Se încălzește rapid, iar indicatorul luminos îți arată când poți începe. Netezești imediat, fără așteptare și fără complicații.
Aparatul vine cu o husă practică, ideală pentru călătorii și pentru depozitare ușoară acasă.
Rezervorul detașabil de 120 ml este perfect pentru a netezi o întreagă ținută, fără a fi nevoie să-l umpli din nou. Se detașează ușor și se poate umple rapid, direct la chiuvetă.
4.9
din 5
29
Recenzii
96%
recomandă acest produs
PUT9
18/04/2025
Україна
Cumpărător verificat
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Avantaje
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Dezavantaje
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Parte a unei promoții
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Avantaje
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 şi Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.