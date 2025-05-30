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Producție oprită
4.7
din 5
492
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Mișu2
30/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Taie părul mult mai scurt decât precedentele serii PHILIPS. Sunet mult redus. Se curță bine și ușor. Sper să fie la fel de fiabil și durabil ca precedentele.
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Doru Cluj
05/07/2023
România
Un produs premium, performant
Am un Oneblade Pro dat eram vonvins ca voi gasi ceva mai bun de la Philips. Am fost incantat din ziua 1. Barbiereste foarte rspid si precis, Rezultatul este foarte aproape de barbieritul cu lama clasica.
Avantaje
Calitate premium, baterie excelenta, incarcare wireless, barbierit precis
Dezavantaje
Nimic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ
Grizzly Bear
16/05/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de top
Bună ziua. Am ales acest produs pentru utilitatea lui dar totodată și pentru modelul inovator, plin de stil și rafinament . Se vede clar că Philips cauta asiduu să îmbunătățească gama de produse. Un mare plus pentru asta. Revenind la acest minunat aparat de bărbierit multe cuvinte de laudă. Rupe gura târgului, este tot ce ți-ai putea dorii. Doar un singur lucru negativ. Nu are si încărcare usb . Ce se va întâmpla când bateria nu v-a ma tine ? Oare poate cineva să-mi spună? Sincer La cât costă ar fi trebuit să aibă și așa ceva. Poate cineva să-mi spună ce pot face cu el atunci când bateria nu mai este bună? Mulțumesc
Avantaje
Foarte bun
Dezavantaje
Lipsa încărcare cu cablu usb . Imposibil de utilizat după ce baterie nu mai tine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000