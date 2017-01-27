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Producție oprită
SHL3060BK/00
Bas clar şi puternic
Aceste căşti inspirate de DJ creează sunet şi bas puternice. Dispunând de cupe pentru urechi rotative din material moale, vei avea parte de o experienţă de ascultare perfectă în timpul călătoriilor.
Drivere 32 mm/parte posterioară închisă
Supraauriculare
Driverele cu putere ridicată de 32 de mm oferă un sunet clar, detaliat şi natural.
4.6
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gábor20
27/01/2017
Magyarország
Szuper
Jó basszusa van, tiszta hangot ad ki, kényelmes viselet, különböző színekben kapni. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3060RD Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3060RD Headphones
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3060BK Słuchawki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3060BK Słuchawki
TheFreemax
29/01/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3060WT Słuchawki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3060WT Słuchawki