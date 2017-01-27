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Producție oprită

Căşti

SHL3060BK/00

4.6

| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Bas clar şi puternic

Aceste căşti inspirate de DJ creează sunet şi bas puternice. Dispunând de cupe pentru urechi rotative din material moale, vei avea parte de o experienţă de ascultare perfectă în timpul călătoriilor.

Vezi toate beneficiile

Cu monitorizare în stil DJ

Bas clar şi puternic

  • Drivere 32 mm/parte posterioară închisă

  • Supraauriculare

Cablu de 1,2 m pentru libertate de audiţie în mişcare

Cablu de 1,2 m pentru libertate de audiţie în mişcare

Driverele pentru boxe de 32 mm asigură un sunet puternic şi dinamic

Driverele pentru boxe de 32 mm asigură un sunet puternic şi dinamic

Driverele cu putere ridicată de 32 de mm oferă un sunet clar, detaliat şi natural.

Cupele pentru urechi şi bandă de susţinere reglabile se adaptează pentru a se potrivi capului tău

Cupele pentru urechi şi bandă de susţinere reglabile se adaptează pentru a se potrivi capului tău

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

27/01/2017

Magyarország

Magyarország

Szuper

Jó basszusa van, tiszta hangot ad ki, kényelmes viselet, különböző színekben kapni. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3060RD Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3060RD Headphones

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3060BK Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3060BK Słuchawki

29/01/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3060WT Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3060WT Słuchawki

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