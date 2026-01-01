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Producție oprită

2000 seriesCăşti intraauriculare cu microfon

SHE2305WT/00

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roz cu mov
Roz cu mov
Toţi ochii asupra ta
Dă un impuls muzicii oriunde mergi. Aceste căşti intraauriculare sunt disponibile în patru culori vii şi dispun de o carcasă transparentă a difuzoarelor, cu cabluri colorate. De ce să te amesteci în mulţime când te-ai născut pentru a ieşi in evidenţă?
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Toţi ochii asupra ta

  • Difuzoare de 12,2 mm/design deschis

  • microfon integrat

  • Alb

  • Ultracomode

Cabluri în culori intense. Carcasă transparentă a difuzoarelor

Ieşi în evidenţă datorită cablurilor în culori intense şi carcasei transparente a difuzoarelor. Difuzoarele acustice de 12,2 mm din neodim oferă un sunet clar şi bas decent.

Căşti uşoare cu difuzor auricular, cu formă ovală, pentru confort

Forma ovală a acestor căşti uşoare cu difuzor auricular îţi permite să dai un impuls muzicii în confort real.

Telecomandă pe fir. Comută uşor între muzică şi apeluri

Telecomanda pe fir facilitează preluarea unui apel sau întreruperea melodiilor. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar atunci când vorbeşti.

Specificaţii tehnice

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