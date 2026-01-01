Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHE2305WT/00
Disponibil în
Difuzoare de 12,2 mm/design deschis
microfon integrat
Alb
Ultracomode
Ieşi în evidenţă datorită cablurilor în culori intense şi carcasei transparente a difuzoarelor. Difuzoarele acustice de 12,2 mm din neodim oferă un sunet clar şi bas decent.
Forma ovală a acestor căşti uşoare cu difuzor auricular îţi permite să dai un impuls muzicii în confort real.
Telecomanda pe fir facilitează preluarea unui apel sau întreruperea melodiilor. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar atunci când vorbeşti.
Recenzii