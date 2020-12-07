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Producție oprită
SHB3175WT/00
Difuzoare de 40 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere compactă
Difuzoare de 40 mm din neodim care produc bas puternic şi îndrăzneţ
Designul pivotant al cupelor şi banda de cap reglabilă asigură oricui o potrivire excelentă.
Bas puternic pentru a spori plăcerea audiţiei. Nu lăsa designul elegant să te păcălească, deoarece orificiile pentru bas şi driverele reglate special produc frecvenţe ultrajoase care conferă căştilor sunetul inconfundabil Bass+. Volumul acustic separat este folosit pentru a asigura o performanţă extrem de consecventă a basului în fiecare producţie.
4.5
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Szabi72
07/12/2020
Magyarország
Remek hang!!!
Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3175BK Bluetooth headset
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3175BK Bluetooth headset
BazsiAPPs
18/01/2019
Magyarország
Imádom a (BASS+-ot)!!!
Születésnapomra ezt a fejhallgatót kaptam, és remekül szól!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Bluetooth headset
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Bluetooth headset
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Avantaje
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Rezultatele efective pot varia