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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+

Producție oprită

Cască Bluetooth

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Simte-l. BASS+
Căştile Philips BASS+ oferă bas puternic, vibrant într-un pachet robust şi elegant. Arată bine, au un sunet excelent şi o valoare minunată. Căşti wireless Bluetooth cu ataşare pe ureche pentru cei care au nevoie de mai mult bas fără greutate suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Simte-l. BASS+

  • Difuzoare de 40 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere compactă

Difuzoare de 40 mm din neodim

Difuzoare de 40 mm din neodim

Difuzoare de 40 mm din neodim care produc bas puternic şi îndrăzneţ

Potrivire excelentă pentru toată lumea

Potrivire excelentă pentru toată lumea

Designul pivotant al cupelor şi banda de cap reglabilă asigură oricui o potrivire excelentă.

Bas puternic şi îndrăzneţ pe care îl poţi simţi

Bas puternic şi îndrăzneţ pe care îl poţi simţi

Bas puternic pentru a spori plăcerea audiţiei. Nu lăsa designul elegant să te păcălească, deoarece orificiile pentru bas şi driverele reglate special produc frecvenţe ultrajoase care conferă căştilor sunetul inconfundabil Bass+. Volumul acustic separat este folosit pentru a asigura o performanţă extrem de consecventă a basului în fiecare producţie.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek hang!!!

Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3175BK Bluetooth headset

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3175BK Bluetooth headset

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom a (BASS+-ot)!!!

Születésnapomra ezt a fejhallgatót kaptam, és remekül szól!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Bluetooth headset

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Bluetooth headset

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Avantaje

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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