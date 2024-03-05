Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
4.8
din 5
143
Recenzii
98%
recomandă acest produs
05/03/2024
România
Am oferit eronat o steluță. Merită 5 steluțe
Am oferit din greșeală 1 steluță, din partea mea 5 steluțe. Am folosit doar biberoane și sunete de la philips, excelente.
Avantaje
Arată că noi după 3 luni de folosință, nu curge lăptic pe gât dacă alegi 0+, numai cuvinte de laudă,
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Sistemul anticolici a facut minuni pentru burtica bebelusului meu. Am incercat atatea picături si siropele, dar de fapt era vorba despre alimentarea acestuia.
Avantaje
Sistemul anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
RoxanaM92
17/03/2023
România
Excelent
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Acceptat din prima, Tranziția piept biberon și invers a fost foarte usoara
Avantaje
Ușor de acceptat, ușor de curățat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml