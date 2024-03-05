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Producție oprită

Philips AventSCY900/01 Natural baby bottle

SCY670/00

4.8
| (143) Recenzii | 98% recomandă acest produs
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4.8

din 5

143

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3
2

05/03/2024

România

România

Am oferit eronat o steluță. Merită 5 steluțe

Am oferit din greșeală 1 steluță, din partea mea 5 steluțe. Am folosit doar biberoane și sunete de la philips, excelente.

Avantaje

Arată că noi după 3 luni de folosință, nu curge lăptic pe gât dacă alegi 0+, numai cuvinte de laudă,

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Sistemul anticolici a facut minuni pentru burtica bebelusului meu. Am incercat atatea picături si siropele, dar de fapt era vorba despre alimentarea acestuia.

Avantaje

Sistemul anticolici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

17/03/2023

România

România

Excelent

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Acceptat din prima, Tranziția piept biberon și invers a fost foarte usoara

Avantaje

Ușor de acceptat, ușor de curățat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

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