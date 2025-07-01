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Philips Avent Tetină Natural
Producție oprită
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SCF656/27
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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