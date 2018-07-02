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  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul

Producție oprită

Philips AventTetină Natural

SCF656/27

4.6
| (9) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Calea naturală a hrănirii cu biberonul
Tetina pentru hrană consistentă Philips Avent este ideală pentru alimente cu consistenţă mai groasă, cum ar fi cerealele sau supele. Tetina are un design inovator cu petale pentru o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea, pentru combinarea uşoară a alăptării cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Calea naturală a hrănirii cu biberonul

  • 2 buc.

  • Debit pentru hrană consistent

  • Peste 6 luni

Tetină fără BPA

Tetină fără BPA

Această tetină este confecţionată din silicon - un material fără BPA (Conform directivei UE 2011/8/UE)

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Compatibil cu biberonul Philips Avent Natural

Îţi recomandăm să utilizezi tetinele Natural numai cu biberoanele Natural.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

9

Recenzii

86%

recomandă acest produs

4
3
2

02/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

26/03/2018

România

România

Recomand cu drag!

Pentru mine Philips Avent e cel mai de incredere brand, la ora actuală, pe piața românească. Tetinele se curăță ușor, nu curg, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

26/03/2018

România

România

Foarte mulțumită

Se curăță ușor, nu curge, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.

Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural

Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011