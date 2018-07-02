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Producție oprită
2 buc.
Debit pentru hrană consistent
Peste 6 luni
Această tetină este confecţionată din silicon - un material fără BPA (Conform directivei UE 2011/8/UE)
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
Îţi recomandăm să utilizezi tetinele Natural numai cu biberoanele Natural.
4.6
din 5
9
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Mihaela2211
02/07/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
R3b3k
26/03/2018
România
Recomand cu drag!
Pentru mine Philips Avent e cel mai de incredere brand, la ora actuală, pe piața românească. Tetinele se curăță ușor, nu curg, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
R3b3k
26/03/2018
România
Foarte mulțumită
Se curăță ușor, nu curge, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.
Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural
Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011